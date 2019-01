Hradec Králové - Kino Bio Central zaplnila vůně medu, mechu a kapradí. V sobotu kino hostilo třetí ročník festivalu LesFest.

Pásmo několika dokumentárních filmů o lese doplnil doprovodný program. Pro děti byla v kině připravena zábavná naučná stezka s několika zastaveními. Děti se mohly prozkoušet v poznávání dřevin nebo si naživo prohlédnout lesní opeřence – výra a raroha. Ohrožené druhy ptáků představil zájemcům znalec dravců a lesní pedagog Petr Zvolánek.



Příchozí si dali i něco dobrého na zub. Městské lesy Hradec Králové připravily sladké zpestření, návštěvníkům dali ochutnat med z hradeckých lesů a přilehlých luk.



Sobotní filmový program rozpůlil německý snímek Inteligentní stromy. Film odkrývá způsob, jakým mezi sebou stromy komunikují. Stromy nemají mozek, přesto jsou schopné jednat účelně. To po filmu potvrdil i biolog a popularizátor vědy Jaroslav Petr. „Rostliny nejsou tak hloupé, jak se zdá. Pokud inteligenci budeme definovat jako schopnost přijmout informace, zpracovat je, uchovat a na jejich základě provést nějakou akci, pak rostliny asi inteligentní jsou,“ vysvětlil biolog. Petr uvedl, že dokonce existuje skupina rostlinných fyziologů, která procesy v rostlinách připodobňuje nervovému systému. Rostlinami by se podle nich měla zabývat neurobiologie.



Kromě zmíněného filmu diváci zhlédli i snímky Safari v Čechách, Les lososů, Integrované lesní hospodářství: Rozumné využití lesa a Svět podle termitů.



Spolupořadatelem festivalu byly i Lesy České republiky. Hospodářský les se od toho přírodního liší. Ondřej Kopecký, vedoucí odboru komunikace Lesů České republiky, ale naznačil, že díky novým vědeckým poznatkům se charakter hospodářského lesa přibližuje přírodě blízkému. Lesníci například nechávají v lesích i takzvaně mrtvé dřevo, které přispívá ke zvýšení druhové rozmanitosti lesa.



V České republice v posledních letech lesů přibývá. „Nárůst je přibližně dva tisíce hektarů ročně. Za posledních padesát let roste i množství dřevní hmoty v lesích,“ uvedl Kopecký.