Před šesti lety odhadovali projektanti cenu nového administrativního centra včetně veřejného parkoviště pro 250 aut a parku na 470 milionů bez DPH, teď už by měla překročit částku jedné miliardy korun.

Loni Lesy ČR avizovaly, že by se mohlo stavět už letos. Nyní opět vznik stavby za více než miliardu odsouvají. Nejspíše do roku 2026.

V loňském roce to již vypadalo, že se stavbou, jejíž cena má přesáhnout částku jedné miliardy korun, začnou stavbaři v letošním roce. Stěhování do nové budovy pak bylo plánováno na rok 2025.

Už nyní je však jasné, že ani letos se nové sídlo stavět nebude. „Jsme v závěrečném jednání s architektonickou a projekční kanceláří, kdy navazujeme na původní soutěžní návrh. Jelikož se však za ty roky změnily podmínky pro stavbu takových staveb, musíme vytvořit prakticky novou projektovou dokumentaci,“ uvedl generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Poslední jednání kolem budoucí podoby stavby by se dle něj měla konat v druhé polovině února. „Pokud dopadnou dobře, tak do konce února podepíšeme smlouvu o dílo. Poté bude čas přibližně půl druhého roku na dodání projektové dokumentace, a to včetně stavebního povolení,“ doplnil Šafařík.

Pokud půjde vše hladce a bude vysoutěžen i dodavatel stavby, tak by se dle Šafaříka mohlo začít stavět v roce 2026.

Zdroj: Deník/Stanislav Ďoubal