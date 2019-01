Hradec Králové – Hlasitá hudba, která dělá už několik dní Hradci kulisu, rozpálený asfalt a spoře oblečení milovníci hip hopu. Stručná charakteristika právě finišujícího festivalu Hip Hop Kemp.

Hip Hop Kemp ve Festivalparku na letišti v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Ondřej Littera

Letní počasí však neubralo návštěvníkům Festival parku na energii a užívají si letošní ročník naplno.

„Je to tady jako vždy skvělé. Počasí je taky ideální. Je tu spousta krásných holek, tak trochu potu nevadí," prozradil s úsměvem Tomáš Jirout, který přijel na letošní ročník z Brna. Osm pódií, na nichž se střídají jak domácí, tak zahraniční rapové hvězdy, přitahuje i fanoušky ze zahraničí. Polští návštěvníci si opět na festival našli cestu v početném zastoupení.

A právě ti se převážně těší na dnešní vystoupení polského uskupení Eskaubei & Tomek Nowak Jazz Quartet Dalším sobotním tahákem je pak pro mnohé večerní vystoupení Kontrafakt, které na hradeckém festivalu již mnoho let pravidelně s úspěchem vystupuje.

Naplno si fanoušci užívají letošní ročník festivalu Hip Hop Kemp. Přestože jim počasí přeje možná až moc, dobrá nálada a odhodlání si užít „svůj svátek" u většiny přetrvává.

„Je to tady výborné. Od středy se to pomalu rozjíždělo a teď si to tu opravdu užíváme. Jsme tu poprvé, ale kamarádka, která tu je s námi, už na festival jezdí minimálně šest let," prozradily Kamila a Petra, které se do Hradce vydaly z Prahy. Podle jejich slov je to jediná větší akce, kterou navštívily. Těšily se zejména na vystoupení Paulie Garanda. Konec 15. ročníku Hip Hop Kempu se blíží nezadržitelně ke konci. Tečku za ním udělá nedělní ráno.