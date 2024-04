Když srovnáme vodíkový a elektrický pohon. Co považujete za lepší? Stoprocentně je lepší ten vodíkový, kromě rozdílu v tom, že vodíkový bere elektřinu z článku, kdežto elektrický z baterie. Vodík natankujete za pět minut, podstatě je to úplně stejné jako u LPG a jedete na nádrž 600 kilometrů. U elektrických trvá nabití podstatně déle.

Má vodík šanci v Evropě proti elektromobilům? To hrozně závisí na tom, jak ho jednotlivé státy podpoří. Jsou země, které vodík podpořily, jako je například Francie, Německo. Tam to frčí. Když se kouknete na mapu pokrytí vodíkovými stanicemi, tak tam už to dává veliký smysl, ale v Čechách bychom spočítali čerpačky na prstech jedné ruky. Vláda a příslušné orgány o tom jenom mluví a nic z toho nekonají.

Nabízíte jeden model, kolik stojí ve srovnání s obdobným autem na klasický pohon?Vychází to velice podobně. Vodíková Mirai je o trošičku dražší než elektrická auta. Ta se ale u nás nabízí už napříč všemi kategoriemi. Toyota Mirai je velká manažerská limuzína, takže tam začínáme někde na 1,8 milionů korun, ale je to obdobné jako luxusní elektrické auto.

Kolik stojí ježdění na vodík?

Donedávna stálo kilo vodíku 10 Eur. V našem případě pobere nádrž 6 kilogramů. Takže jste ujel 600 kilometrů za 1 500 korun. Ale nedávno došlo k prudkému zdražení vodíku, takže v současné chvíli vlastně ten kilometr ve vodíkovém autě je dražší než v benzinovém. Pořízení vodíkového auta v tuto chvíli spíš vidíme jako průkopnickou technologii, která se musí nějak dostat mezi lidi. Samozřejmě, pokud tady nebude víc čerpacích stanic, tak bude prosadit tuto technologii docela obtížené.

Z Hradce Králové do Gambie zamíří 208 jízdních kol. Poslouží hlavně dětem

Hodně se řeší ekologičnost klasických elektromobilů včetně způsobu výroby elektřiny. Jak si vedou v tomto srovnání vozy s vodíkovým článkem?

Nejčastěji se vodík vyrábí hydrolýzou. V ideálním případě, když máte větrnou nebo solární elektrárnu, máte vlastně čistý zdroj elektrické energie, vyrobíte si naprosto čistý vodík z obnovitelných zdrojů. Vodík se dá na rozdíl od elektrické energie dobře skladovat. Skladovat elektrickou energii je strašně problematické, musíte mít obří, drahé baterie. Jsou extrémně drahé, veliké, kdežto vodík vlastně můžete skladovat jako plyn. Ideální je kombinace, kdy při elektrické špičce, kdy hodně vyrábí obnovitelné zdroje, vyrobíte vodík a ten můžete krásně skladovat.

Používají se vodíkové články i jinak než v autech?

Například jsem byl v hotelu v Anglii, kde vlastně celý ten hotel jel pouze čistě na vodík. Dole měli velké zásobníky vodíku, vlastní palivové články a vyráběli si vlastní elektřinu. Vodík není jenom o autech, ale je to o celé vodíkové společnosti. S tou technologií koketují letadla, lodě, kamiony. Byl jsem třeba na workshopu, kde létaly i vodíkové drony pro filmařinu. Bateriový dron měl výdrž 10 minut, ale ten vodíkový hodinu. Dokonce i v Čechách už se testuje vodíkový vlak. Ve Francii přidávají vodík do plynu, kterým se topí, vaří a odlehčují tím uhlíkovou stopu. Opravdu to není jenom o autech. Tam je to krásně vidět, ale jinak se ta technologie dá namontovat vlastně na celý průmysl. Těch možností je spousta, ale já hlavní výhodu vidím ve skladování vodíku, to je podle mě prostě neporovnatelně efektivnější než skladování elektrické energie.

Práci si zpestřil lahví vodky. Tatrovku naloženou hlínou řidič převrátil na bok

Mluvil jste o vodíkových autobusech, je po nich poptávka?

Začínáme na tom pracovat, je po nich ohromná poptávka napříč Evropou. Pro společnosti, které dělají čerpačky, je to daleko zajímavější. Vodíkový autobus má prostě přesně danou linku, má danou výtoč a oni jsou si schopni spočítat náklady, ale kdokoliv začne provozovat v tuhle chvíli vodíkovou čerpací stanici, tak vlastně neví, pro kolik aut to dělá. Teď u nás jezdí kolem 20 aut s vodíkovým článkem a to je vysoce ztrátové.

Mohlo by vás zajímat: Policie v Královéhradeckém kraji má nové kamery. Podívejte se, co umí