V sobotu začínáte akčním sci-fi Furiosa: Sága Šíleného Maxe. Které další dny budete promítat?

V červnu standardně od středy do soboty čili čtyřikrát týdně. V červenci a srpnu poté rozšíříme provoz na šest projekcí týdně od úterý do neděle.

Jak připravujete dramaturgii, je jiná než v běžných kinech?

Letní kino je trošku specifické oproti kamenným kinům tím, že nám nejvíc chodí diváci na české filmy. Tedy když se v tom roce urodí. Potom se snažíme nasazovat hollywoodské blockbustery. Loni nám například velmi dobře fungoval Oppenheimer nebo Barbie. Úspěšný byl také poslední Indiana Jones, bylo nádherné počasí a přišlo přes 300 lidí a to byla vůbec největší jednorázová návštěvnost. Letos čekáme poměrně vysokou návštěvnost třeba na třetí pokračování marvelovky Deadpool. Úspěšný by mohl být také nový Vetřelec.

A z těch českých filmů, no co se mohou lidé těšit?

Budeme promítat třeba Gump – jsme dvojka, což je český film o pejscích a potom třeba Prázdniny s broučkem. To je další česká komedie, která už je nějaký týden v kině, ale zkusíme ji ještě zařadit a přilákat lidi do letního kina.

Takže to jsou spíš lehčí, oddychové filmy?

Přesně tak, v minulosti jsme zkoušeli dávat třeba i nějaké artové záležitosti pro užší okruh diváků, ale to opravdu moc dobře nefunguje. A pokud do toho třeba nevyjde úplně počasí, nemusí ani pršet, ale je třeba trošku chladněji, tak už to spoustu lidí odradí.

Jaká je kapacita Širáku?

Na sezení je to až 800 míst. Ale když je hezky, tak lidé mohou filmy sledovat i ze svahů třeba z dek. Stále se najdou návštěvníci, kteří si u nás udělají trošku piknik. Loni přišlo za celou sezónu na 65 projekcí pět tisíc lidí.

V čem je kouzlo letního kina?

Úplně ideální je, když je hezky, kolem 30 stupňů. Dáte si u nás třeba pivo nebo něco jiného k pití, sednete si a čekáte, až se setmí. Už se nad vámi objevují i hvězdy, kolem jsou slyšet cikády, občas nějaký pták. Prostě filmový zážitek v přírodě.

Jak se vlastně mění doba, kdy začínáte projekci?

Samozřejmě čekáme na to, až se dostatečně setmí. Nejpozději začínáme na přelomu června a července, někdy až v deset hodin, záleží, jestli je jasno a jak rychle se stmívá. Takže vlastně nedodržujeme úplně na minutu avizovaný čas začátku, ale nezačínáme nikdy dřív, než je uvedeno v programu. Postupně pak začínáme dřív a dřív. Na konci srpna startují projekce už v půl deváté. Delší filmy, což se v poslední době týká těch hollywoodských, nasazujeme na pátek a sobotu a to máme i největší návštěvnost. V sobotu preferujeme rodinné filmy, aby si letní kino mohly užít i děti.

Vysíláte reklamy před filmy?

Je jich určitě méně než v běžných kinech. Nepromítáme klasická komerční sdělení, jen dva tři trailery, které ale spíš slouží k tomu, abychom vykryli dobu stmívání a ukrátili divákům čekání.

Nedílnou součástí letního kina je od loňska i nově otevřená hospůdka.

Je to tak, tu provozuje externí provozovatel, ale je tam skvělé pivo, nealko, dobroty z grilu.

Máte nějaké technologické novinky?

Stále fungujeme automaticky bez promítače. Film si stáhneme a kino máme na takové úrovni, že promítač tady není fyzicky potřeba. Snažíme se projekce programovat na dálku, přes počítač se připojíme k promítačce a naprogramujeme tam program třeba i na týden dopředu. Chtěli jsme zautomatizovat i osvětlení, aby se po skončení filmu světla zapnula sama, ale to jsme nestihli realizovat.

Co nabídne Širák v létě kromě kina?

Na konci června, konkrétně 24. nabídneme v rámci Mezinárodního divadelního festivalu novocirkusové představení The Losers a následující den představení La Putyka, což je vlastně také akrobacie, tanec, loutky, sportovní výkony, živá hudba. Domlouváme také na polovinu července koncert Abba Revival. Na konci prázdnin 31. srpna zakončíme sezónu třetím ročníkem folkového festivalu Hradecký letorost. Ten nabídne spoustu kapel, uvedu například Druhou trávu a Kateřinu García, Nerez, Wild West, Sprituál kvartet, nebo Ivan Hlas Trio.