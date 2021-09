Sezóna večerních projekcí pod širým nebem v krajském městě pokračuje i na podzim. Bio Central promítá každé úterý a sobotu v Gayerových kasárnách až do 18. září. V letňáku diváci mohou zhlédnout úspěšný thriller Tísňové volání, komedii Bez věcí nad věcí nebo si užít skandinávský film Chlast s večírkem a grilováním.

Ilustrační foto | Foto: FB

„Letošní letní sezóna v kině byla ve znamení velkých českých titulů, v letňáku jsme zase uváděli nejúspěšnější tituly minulého a předminulého roku. Nyní nás čekají ještě necelé tři týdny projekcí letního kina, a podle předpovědi to vypadá, že by nám počasí mělo opět začít přát. Těšíme se, že si závěr promítací sezóny ještě užijeme – zvlášť na chystaném večírku,“ zve diváky do kina ředitel kina Petr Vítek.