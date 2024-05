Letní koupaliště Flošna v sobotu 18. května zahájí patnáctou sezonu, otevřeno bude od 10 do 18 hodin. Koupaliště bude zatím fungovat v režimu vedlejší sezony, a vstupné tak bude nižší než v sezoně hlavní. Návštěvníci s čipovými hodinkami zaplatí 80 korun, ostatní 110 korun. Plavecký bazén bude vyhříván na teplotu 26 stupňů.

„Při trvalejším teplém počasí přejde koupaliště do hlavní sezony, všechny bazény již budou vyhřívané. Provozní doba se tak bude prodlužovat,“ informovala Správa nemovitostí Hradec Králové, provozovatel Flošny.

V hlavní sezoně dají lidé za vstupné více peněz než loni. Při celodenním vstupu v hlavní sezóně si například dospělý letos připlatí 20 korun. „Vodné, stočné, veškeré energie, teplo nám meziročně stouply o 20 procent a my zdražujeme v průměru jen o 13 procent. Odráží to reálnou hodnotu, ale nárůst vstupů promítáme do zdražení zhruba jen o 60 procent,“ vysvětlil Deníku nedávno náměstek primátorky Pavel Vrbický.

Hradecké letní koupaliště Flošna zdražuje:

Základní vstupné pro dospělé na celý den v hlavní sezoně bude 210 korun, s čipovými hodinkami 180 korun. Děti od 120 centimetrů a zároveň do věku 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 62 let, držitelé ZTP a ZTP/P zaplatí za celodenní vstupné 170 korun bez čipových hodinek, s hodinkami 140 korun. Nižší vstupné pro všechny kategorie bude odpoledne po 16. hodině. Rodinné vstupné s minimálně dvěma dospělými a jedním platícím dítětem mají slevu 10 procent. Děti do výšky 120 centimetrů mají vstup zdarma. Nabíjení čipových hodinek, nebo zakoupení vstupenek bude možné přes recepci Wellness studia Flošna a v automatické pokladně, která je od roku 2022 umístěna ve vstupu do areálu.