Za celodenní vstup zaplatí nově dospělý 210 korun, loni to bylo 190. Děti nad 120 centimetrů a do 15 let, studenti do 26 let, senioři nad 62 let nebo držitelé průkazů ZTP pak budou nově platit 170 místo dosavadních 150 korun. Cena se tak zvedá o 20 korun. „Vodné, stočné, veškeré energie, teplo nám meziročně stouply o 20 procent a my zdražujeme v průměru jen o 13 procent. Odráží to reálnou hodnotu, ale nárůst vstupů promítáme do zdražení zhruba jen o 60 procent,“ vysvětluje náměstek primátorky Pavel Vrbický.

