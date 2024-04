Hradecký dům dětí a mládeže nabízí dva pobytové tábory a 11 příměstských. Z nich už jsou dva obsazené a u dalšího zbývají poslední volná místa. Plno hlásí třeba keramický tábor nebo přírodovědný.

„Nemáme tábory nijak přeplněné, některé příměstské tábory jsou ale už obsazené, některé jsou obsazené z půlky. Jeden z našich dvou pobytových táborů je obsazený z 60 procent a druhý je zatím velmi málo obsazený,“ vysvětluje ředitel Domu dětí a mládeže v Hradci Králové Vojtěch Horák. Podle něj se tábory určitě naplní: „Rodiče by neměli váhat, jak se budou prázdniny blížit, bude zájem stoupat.“ Cena pobytových táborů začíná na 6 tisících korunách za týden, příměstské od pondělí do pátku pak stojí od 2300 do 3290 korun.

Zcela jiná je situace u táborů, které pořádá Dům dětí a mládeže v Chlumci na Cidlinou. Nabízel celkem čtyři tábory, jeden pobytový a tři příměstské – taneční, pohybový a rybářský. Pobytový v Českém Ráji stojí na devět dní 6 tisíc korun.

„Přihlašování jsme otevřeli začátkem března a třeba ten pobytový byl obsazený během dvou dní. A velmi rychle se obsadily i dva příměstské. Volno už je jen v příměstském táboře pro rybáře, ten je ale určený jen pro členy kroužku,“ připomíná pedagog volného času DDM Chlumec nad Cidlinou Aneta Šádková. Ceny táborů zdražily jen mírně. „Lidé se ještě mohou hlásit jako náhradníci, tam je šance, že se ještě místa uvolní,“ myslí si Aneta Šádková.

Podobná situace je i v Novém Bydžově. Zdejší DDM nabízel dva pobytové a čtyři příměstské tábory. „Příměstské tábory byly obsazené během 10 minut na sto procent, u těch pobytových jsou ještě rezervy. Tarzanův kemp nabízel 36 míst, zbývá jich už jen pár a u Plátěné osady je z 80 míst volných asi 10,“ nahlíží do rezervačního systému novobydžovského Domu dětí a mládeže jeho ředitel Zdeněk Vychytil. Ten připomíná, že na příměstské tábory přispívá i město. „Zájem mě nepřekvapil, naše tábory jsou atraktivní a u rodičů mají dobré jméno,“ připomíná. Zájemce teď v Bydžově přesměrovávají na tábory od neziskových organizací nebo škol.

Letní tábory nabízí také DDM v Třebechovicích pod Orebem, pět příměstských a jeden pobytový. Ten je v Orlických horách na Šerlišském mlýnu, na 12 dní stojí 8600 korun a je už obsazený. „Má kapacitu 70 míst a obsazený byl během dvou dní, po tom se zaprášilo. Nabídku jsme dali v průběhu ledna a od února mohli rodiče děti přihlašovat,“ vysvětluje ředitelka Domu dětí a mládeže v Třebechovicích Petra Jánská. „Trochu jsme měli obavy, zda se naplní, protože ho rodiče často dofinancovávají z FKSP. To je teď omezené, ale přesto je obrovský zájem.“ Cenu v Třebechovicích měnili jen u pobytového tábora, protože se zdražilo ubytování.

Tematicky zaměřené příměstské tábory se také rychle plní. Tam mohli rodiče hlásit své ratolesti od března. „Jsou už plné ze dvou třetin, ale určitě se obsadí, máme zkušenost, že rodiče hlásí děti až v květnu,“ říká Petra Jánská. Ty stojí na pět dní 1500 korun.

Rychle se plní i tábory, které pořádají třeba školy nebo sportovní kluby. Volná místa mají často komerční tábory, u nich ale rodiče musí počítat s vyšší cenou.

