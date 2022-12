„Letní prázdniny máme obsazené v podstatě z 80 procent. Červenec je v podstatě plný a srpen je takřka obsazený do půlky, sem tam volno je až ke konci prázdnin,“ nahlíží do rezervačního systému kempu u vyhlášeného koupaliště v Chlumci nad Cidlinou Jana Jelínková z městského úřadu. Celkem kemp nabízí 20 chatek po čtyřech místech. Loni byl zájem podstatně menší.

„Do Vánoc jsme měli obsazenou zhruba půlku chatek. Tentokrát to šlo opravdu hodně rychle. Rezervační systém jsme spustili 1. října v půl osmé večer a do půlnoci jsme měli možná 20 objednávek a druhý den už to prostě jelo,“ popisuje Jelínková. Podle ní si chatky už 9 měsíců předem rezervovali hlavně stálí návštěvníci kempu a koupaliště. „Letos není nejmenší problém s platbami. Možná jeden, dva případy, kdy mi maminka od rodiny napíše, jestli by to mohla zaplatit až po Vánocích,“ líčí.

Rezervace dlouho dopředu

Podobný zájem zažívá hradecký kemp Stříbrný rybník. „Není na co čekat, všechno zdražuje. Než aby mi peníze ztrácely hodnotu na účtu, tak jsem si už zaplatila chatku. Loni jsem byla na Stříbrňáku prvně a teď jsem si vybrala chatku na lepším místě,“ vysvětluje brzkou rezervaci seniorka Zdeňka Kaločová, která na východ Čech cestuje ze severní Moravy.

Nezvykle časné rezervace příjemně překvapily i vedení kempu. Stříbrný rybník na pomezí města a rekreačních lesů protkaných cyklostezkami a asfaltkami pro bruslaře láká čím dál tím víc rekreantů. Nabízí 150 míst ve větších chatkách a dalších 40 v takzvaných mobilních domcích. „Kemp máme už teď obsazený na hlavní sezónu, tedy na období od června do konce září přibližně z jedné třetiny. Týká se to hlavně chatek a mobilních domů,“ přibližuje vedoucí recepce kempu Jakub Forman.

Lidé si podle něj nejčastěji rezervují týdenní pobyty během letních prázdnin. „Jsou to často třeba dvě rodiny, které si vezmou chatky vedle sebe nebo prarodiče s vnoučaty. Rezervace přišly dříve než loni, loni se nejvíc spustily v únoru a březnu a letos už od začátku září,“ studuje obsazenost kempu na obrazovce počítače Forman.

Právě před spuštěním rezervací na začátku září přitom kemp, který provozují Městské lesy Hradec Králové, zdražil kvůli energiím a inflaci o 15 procent. „Myslím, že za tím brzkým zájmem jsou obavy z případného zdražování. Hodně lidí se sem také vrací, protože se jim tady líbilo a chtějí si třeba ve stejném termínu zajistit stejnou chatku,“ potvrzuje slova paní Zdeňky Jakub Forman. Také v hradeckém kempu už lidé platí zálohy.

Kempům se letos dařilo. Hodně lidí do Hradce přijelo se stany, půlka pak s karavany. Loni se chatky na prázdniny v kempu vyprodaly v květnu. „Myslím, že letos se rezervace znovu rozjedou od začátku příštího roku,“ dodal Forman. Chatky by se mohly zčásti naplnit už od ledna, kdy o ně projevila zájem Univerzita Hradec Králové pro zahraniční studenty.