VÝCHODNÍ ČECHY - Žádné povodně, žádné desetidenní šňůry veder ani žádná drastická ochlazení. Nebýt občasných přívalových dešťů, bylo letošní léto ve východních Čechách skoro normální. Hlavně srpen.

Na koupališti | Foto: Martin Tóth

Srpen sice ještě není u konce, přesto už teď meteorologové sebejistě prohlašují: Druhý prázdninový měsíc ukončí dlouhotrvající sérii teplotně nadprůměrných měsíců.

Dosavadní teploty v srpnu jsou sice 0,6 stupně nad průměrem, jako normální jsou ale počítány výchylky do jednoho stupně. Po nynějším oteplení navíc příští týden přijde citelné ochlazení. Třeba na pátek meteorologové předpovídají přes den pouhých 15 stupňů.

„Srpen zcela jistě nebude nadprůměrný měsíc. Nanejvýš dosáhne dlouholetého průměru,“ potvrdil Zdeněk Mrkvica z královéhradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Nebývalá tepla panují už od loňského dubna. Více než rok trvající sérii teplých měsíců přerušil pouze loňský srpen, kdy bylo stejně jako letos také chladněji. Po extrémně horkém červenci to byl dokonce teplotně podprůměrný měsíc. Od září však teploty opět překonávaly letité statistiky.

Teploty byly vždy o více než stupeň vyšší, než činí dlouhodobý normál z let 1961 až 1990. Loňské září bylo o 2,7 stupně teplejší, říjen o 2,1 stupně, listopad o 2,9 stupně a prosinec o 3,3 stupně. Leden vykázal odchylku dokonce 5,8 stupně, únor 4,2 stupně, březen 2,7 stupně, duben 3,2 stupně. V červenci odchylka činila kvůli několikadenní vlně rekordních veder plus 1,1 stupně.

Podle slabšího svitu slunce je však nyní už znát přicházející podzim. „Slunce vychází později a dříve zapadá, i přes den už svítí pod jiným úhlem než v červenci a během zkracujícího se dne nestačí vzduch tolik prohřát. I denní maxima nyní zaznamenáváme už kolem druhé hodiny odpolední, v červenci to bylo přitom až v pět,“ dodal Mrkvica.

Oproti minulým letům ale vládne nebývalé sucho. V Mokošíně u Přelouče a v Úpici na Trutnovsku sice při včerejších nočních průtržích spadlo 54 milimetrů vody. Zemědělci by ale potřebovali skromnější, zato vytrvalejší déšť.