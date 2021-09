Zhruba tisícovka prvňáčků usedne ve středu poprvé do 17 hradeckých základních škol. Dohromady se má otevřít pro nejmenší školáky 41 tříd. V první školní den přijdou nové žáky přivítat také zástupci města a městské policie. Stejně jako v loňském roce budou muset děti i rodiče dbát na dodržování všech platných hygienických opatření, s sebou by si měli připravit doklad o bezinfekčnosti nebo využít preventivního testování.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

„Počty žáků prvních tříd se postupně zvyšují, letos jich je opět o něco více než v loňském toce, a to zhruba o padesát. Z tohoto důvodu také otevřeme o čtyři třídy více,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek (ODS). Do 41 prvních tříd by mělo letos usednout 1008 žáků, vloni jich přitom bylo 957. Stav dětí, které skutečně usedly do lavic začátkem nového školního roku, mají jednotlivé školy zaslat svému zřizovateli do konce září. „Finální počet prvňáčků, kteří do škol nastoupili, budeme vědět až ke konci září. Během léta ještě mohlo dojít k řadě změn, jako je například rozhodnutí rodičů o odkladu dítěte a podobně,“ dodává primátor. Město Hradec Králové zřizuje sedmnáct základních škol, do kterých by mělo ve školním roce 2020/2021 chodit přibližně 8300 žáků.