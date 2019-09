Stavební stroje teď „úřadují“ na opočenském koupališti Broumar. Příští rok se představí ve zcela nové podobě. Rekonstrukce vyjde přibližně na 30 milionů korun. Kromě výměny starých bazénů, které jsou ve špatném stavu, za nové nerezové se koupaliště dočká nových zpevněných ploch kolem nich. Původní dětský bazén nahradí dva obdélníkové bazénky ve dvou úrovních spojené skluzavkou a vodními schody. Velký bazén bude lákat na širokou skluzavku a další herní prvky a těšit se mohou i na nové sociální zařízení, převlékací kabiny a parkoviště.

„Rekonstrukce začala už 16. září. Odmontovány jsou sprchy, staré skluzavky, stojan pro plavčíka a nyní se odstraňuje dlažba kolem bazénu,“ popisuje probíhající práce na koupališti jeho správkyně Milena Kábrtová.

Snad nové bazény i zázemí příští rok nalákají více milovníků vodních radovánek. Přestože letošní měsíce červen, červenec a srpen byly podle meteorologů v republikovém průměru v souhrnu nejteplejší od začátku měření – od roku 1961, provozovatelé koupališť v Královéhradeckém kraji nad statistikou návštěvnosti zrovna nejásají a přičítají to právě počasí.

„Každý měsíc nám 14 dní propršelo“

„Denně přišlo v průměru tak 130 návštěvníků, což je málo. Lidé mají doma bazény, dělal se také obchvat a lidé z větší dálky nepřijeli, ale hlavně to bylo počasím. Prakticky každý měsíc nám 14 dní propršelo,“ vysvětluje Milena Kábrtová.

„Každý měsíc jsme měli jedenáct dní zavřeno kvůli špatnému počasí. Přišlo 18 tisíc lidí, před rokem to bylo asi 19 tisíc,“ přidává se správce Aqa Landu v Meziměstí Zdeněk Seifrt.

Na třebechovické koupaliště Bor zamířilo o téměř deset tisíc návštěvníků méně než loni a na jičínském koupališti jich také ubyla třetina.

„Loňský rok byl abnormální, přišlo 48 tisíc lidí, více jsme měli jen v roce 2015. Letos to bylo 33,5 tisíc, měsíce červenec a srpen byly špatné,“ hodnotí Petr Tománek ze správy jičínského koupaliště.

Loňská sezona se 118 tisíci návštěvníky trhala rekordy na hradeckém koupališti Flošna. „Byla výjimečná, loni víc přálo počasí hlavně o prázdninách. Tento rok bylo hezké počasí hlavně v červnu, a to děti ještě nemají prázdniny a lidi si neberou dovolenou, ale i s počtem 93 tisíc jsme spokojeni, je to standardní průměr,“ říká správce koupaliště Flošna Jan Konvalinka. V provozu bude ještě do konce září. „Máme provoz vedlejší sezony, zlevněné vstupné, vyhříváme jenom plavecký bazén. Třeba o víkendu bylo hezky a přišlo dost lidí. A předpokládáme, že ještě dorazí,“ dodává.