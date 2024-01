/OBRAZEM/ Letecké muzeum v Kunovicích se bude moci pochlubit cenným přírůstkem svých sbírek. Z Hradce Králové do něj zamíří už tuto sobotu 20. ledna americký letoun Cessna 402B Utiliner v úpravě pro letecké snímkování. Začátkem nového tisíciletí prováděl mapování Česka i dalších evropských zemí. Muzeum jej získalo od brněnské společnosti Primis, která operuje z letiště v Hradci Králové.

Demontáž letounu. | Foto: poskytlo Letecké muzeum Kunovice

„Pro nás jde o velmi cenný exponát, a to hned z několika důvodů. Především je to vůbec první západní letadlo v majetku muzea. Zároveň je zajímavé i tou fotogrammetrickou úpravou. My už v muzeu jedno takové letadlo máme, je to Avia Il-14 FG. To je ale výrazně starší a větší letadlo. Návštěvníci tak budou moci hezky porovnat, jak se ten obor vyvíjel,“ vysvětlil ředitel muzea Martin Hrabec.

Než se letoun mohl vydat na dlouhou cestu do Kunovic, bylo ho třeba v Hradci Králové nejprve rozložit. Po převozu na Moravu bude opět složen. „K převozu by mělo dojít v sobotu 20. ledna. Minulý týden se nám podařilo letadlo připravit. Teď už nás čeká jen letadlo vytlačit z hangáru, odmontovat křídla, letadlo naložit a vyrazit na cestu,“ sdělil dále Hrabec.

Transportu se ujmou profesionálově ze společnosti Gruber Logistic, kteří muzejníkům přepravili do Kunovic Naganský expres i další stroje a stále muzeu pomáhají a vychází maximálně vstříc. „Velmi důležitá je pro nás také podpora ze strany společnosti Aircraft Industries, která nám pro kompletaci letounu před vystavením v expozici muzea poskytne potřebné zázemí,” dodává Hrabec.

Prototyp Cessny 402 poprvé vzlétl v roce 1965. Letoun umožňoval přepravu až devíti cestujících nebo nákladu. Do roku 1986, kdy výroba skončila, bylo postaveno 1 540 těchto letadel.

Jak doplňuje tým Leteckého muzea v Kunovicích, tento konkrétní stroj, označený dnes OK-GEO a vyrobený v roce 1975 v USA, létal až do začátku nového tisíciletí v Německu, kde sloužil například ke každodenní přepravě zásilek mezi Frankfurtem a Anglií. V roce 2002 jej odkoupila česká firma Geodis a nechala jej přestavět na fotogrammetrickou verzi se dvěma otvory pro fotografování, do nichž bylo možné zasadit analogové i digitální kamery nebo například přístroj pro mapování s pomocí laserového paprsku neboli LiDAR. Kromě nich se letadlo vyznačuje také přídavnými nádržemi pro zvětšení doletu.

K leteckému snímkování byl letoun využíván do roku 2015, a to nejen u nás, létal například také nad sousedními státy, ale třeba i nad Francií, Lucemburskem, Lotyšskem, Rumunskem, Itálií, Albánií, Srbskem, Chorvatskem nebo Slovinskem. Na konci své kariéry už ale nedokázal pojmout rozměrnou optiku moderních fotoaparátů a následně skončil jako zdroj náhradních dílů. Nyní dostal svou další šanci jako exponát v leteckém muzeu.

S využitím tiskové zprávy