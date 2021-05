Lidé cestující královéhradeckou městskou hromadnou dopravou jsou pokud jde o dodržování protiepidemických opatření vzájemně ohleduplní. Ve středu ráno prošly terminálem před vlakovým nádražím desítky cestujících. Někteří zamířili pěšky do centra a přilehlých ulic, jiní využili trolejbusů a autobusů veřejné dopravy. Většina lidí již ve veřejném prostoru ochranu nosu a úst neměla, ale v okamžiku, kdy přišli přímo na zastávku, respirátory si nasadili.

Roušky na zastávce MHD. Ilustrační foto | Foto: Deník / Michal Bílek

Ze šesti desítek cestujících, kteří během ranní špičky nastupovali do vozů městské hromadné dopravy, zaznamenali reportéři Deníku pouze tři osoby, které ani na zastávce respirátor neměly. Ve trolejbusech jedoucích do centra se nenašel jediný člověk, který by cestoval bez předepsané ochrany. Pouze jeden muž nastoupil zadními dveřmi do vozu bez respirátoru, ve chvíli, kdy se usadil na místo, si ale ochranu nosu a úst nasadil.