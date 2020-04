Piletice – Jarní svozy odpadu byly v Hradci Králové odloženy. Neomalení lidé tak začaly shromažďovat odpad na veřejných místech. Tato černá skládka vznikla o víkendu v Pileticích.

Foto: Michal Komárek | Foto: Deník / Pavla Horynová

Kdo nevyčká na nové termíny mobilních svozů, může v nezbytném případě využít služeb sběrných dvorů. Technické služby města Hradce Králové upozorňují občany na to, že televize, pračky, nábytek a mnohé další předměty nepatří k popelnicím, ale právě do sběrných dvorů. Tímto způsobem tak přidávají práci pracovníkům Technických služeb, kteří musí věci z prostoru popelnic převézt do sběru.