Na největší umělé koupaliště v kraji dorazilo během soboty zhruba 500 lidí. Hradecká Flošna se návštěvníkům poprvé otevřela v pátek 4. června. Hned první den tam dorazily více než čtyři stovky lidí. A možnost koupání ve vodě vyhřáté na 26 stupňů využily davy lidí i v sobotu.

"Za první čtyři hodiny provozu prošlo turniketem více jak 300 osob. Vzhledem k protiepidemickým opatřením může být v areálu v jednu chvíli maximálně tisíc návštěvníků, běžně je kapacita 1800 lidí. Ale zatím zdaleka nehrozí, že by lidé museli před vstupem čekat frontu," popisoval situaci po jedné hodině odpoledne pracovník u vstupu do areálu. Ideálního počasí dopoledne využil i dvaačtyřicetiletý Petr Němec se svou rodinou. "Dnešním dnem pro nás definitivně začalo léto. Jsme moc rádi, že se koupaliště otevřelo a bez nějakých větších omezení si tady můžeme i s dětmi užívat víkend," pochvaloval si. Jediné viditelné omezení na koupališti je nutnost prokázat se při příchodu negativním testem nebo dokladem o prodělání covidu či očkování. Návštěvníci to ale vesměs chápou a nemají s tím problém.

Sobotní idylku odpoledne plavcům na chvíli pokazilo počasí. Přesto se našli i takoví odvážlivci, kteří místo vyhřáté vody v umělém koupališti zvolili koupaliště přírodní. Zhruba desítka plavců si sobotní odpoledne užívala například ve vodě Stříbrného rybníka v Malšově Lhotě. Ostatně od 1. června tam oficiálně začala koupací sezona. V pondělí také letos vůbec poprvé odebírali vzorky vody z přírodních koupališť v kraji hygienici. Lehce zhoršené vlastnosti vody zaznamenali zatím pouze v Jinolických rybnících na Jičínsku. I tam je ale voda stále vhodná koupání.

U areálu v Malšově Lhotě v sobotu odpoledne dokonce praskalo parkoviště ve všech. Většina lidí ale místo koupání zvolila cestu do lesů nebo atrakce, které areál nabízí. Do přírody vůbec vyrazily davy lidí, což bylo patrné i na zřejmě nejoblíbenějším vycházkovém místě v krajském městě - Hradečnici na okraji městských lesů.

Po mnohaměsíční pauze se pomalu ale jistě probouzí i velké kulturní akce. V sobotu například nejnabitějším programem vrcholil Mezinárodní festival nového cirkusu Cirk-UFF v Trutnově. V Hradci Králové zase několik stovek lidí navštívilo letní kino Širák, kde se konal sobotní program třídenní Folklorního festivalu Pardubice - Hradec Králové.