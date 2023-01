Aby bylo referendum platné, muselo hlasovat alespoň 35 procent zapsaných voličů. K urnám v Habřině nakonec dorazilo 75 procent. Pro další kroky na přípravu oprav hlasovalo v Habřině 111 lidí, 65 se vyjádřilo proti. Kritici projektu jej v minulosti označovali za necitliví, někteří časem podle starosty Habřiny Radovana Šutriepky změnili názor. "Dvě třetiny hlasů byly pro, třetina proti, takže v projektu Chloumek se posouváme zase o krok dál. Zastupitelstvo chtělo znát postoj obyvatel. Spousta lidí časem změnila názor, aby se prostor kostela na Chloumku dal do pořádku. Jsme rádi za tento výsledek,“ řekl Šutriepka serveru iDnes.cz.

V referendu tedy místní zastupitelstvu dali souhlas podniknout "veškeré nezbytné kroky včetně udělení nutných souhlasů, aby byla umožněna realizace projektu obnovy areálu kostela sv. Václava na Chloumku a související výstavba včetně rondelu".

Obnova areálu je rozdělená na dva dílčí projekty. Jedním je rekonstrukce historických budov a druhým je novostavba rondelu, tedy kruhového objektu zapuštěného pod úroveň povrchu. Náklady na obnovu areálu se podle odhadů pohybují v řádech desítek milionů korun. "Radost mám obrovskou, je to zavazující. Pustíme se do projektové dokumentace na oba projekty. Cesta bude dlouhá, nebude to jednoduchý proces. Paralelně budeme zajišťovat financování z evropských dotací, pravděpodobné jsou dotace z česko-polské spolupráce,“ řekl ČTK jeden ze členů spolku Martin Klimpl.