/VIDEO/ Přemalování obrázku nahé plavkyně na hradeckém mostu vyvolalo mezi lidmi ostré reakce. Většinou nechápou, co skupině, jež si říká Kozisvět a která se ke středečnímu přemalování graffiti přihlásila, na obrázku ženy s odhalenými prsy vadilo. Původní malba se lidem líbila a prosí o její opravu.

Obraz ženy plavající na zádech se na mostu U Soutoku v Hradci Králové objevil v druhé polovině března. Jeho autorem byl sprejer, který vystupuje pod uměleckým jménem JW17. Část jeho díla je však nyní překryta bílou barvou a nápisem slast.

„Obrázek se mi líbil a teď jsem nepříjemně překvapená, že je to zakryté. Proto jsem si hned udělala fotku. Bylo to opravdu hezké. Je to jedno z mála míst v Hradci, kde se taková tvorba vyskytuje. Chodím tudy často, takže vím, že už dříve tady byla malůvka,“ zamyslela se Iva Raichlová, která okolo mostu procházela.

Další lidé jsou však vůči gestu skupiny, která dílo přemalovala, mnohem příkřejší. „To byl nějaký zakomplexovaný de.il,“ prohlásila projíždějící cyklistka. „Přemalovali to kre..ni. Myslím si, že předtím se to líbilo 85 procentům Hradečáků. A hádám, že minimálně 95 procent lidí by se mnou teď souhlasilo. Kdyby to alespoň přemalovali nějakou podobně hezkou kresbou. Třeba i nějakou v uvozovkách slušnou, protože předpokládám, že se jim to zdálo neslušné. Chápu, že tam byla zachycená prsa a někdo může mít připomínky, ale mně se to líbilo,“ kroutila při pohledu na bílý obdélník hlavou Aneta, která v okolí mostu venčila fenku Elu.

Nad brzkou ztrátou hradecké „prsatice“ se rozčilují i lidé na sociálních sítích. „Kterého ko…a to tak strašně pobuřovalo?Tak ať jde a udělá mnohem lepší službu a přemaluje všechny tagy, které zdejší neumělci zanechávají všude možně. Ráda mu tu barvu zaplatím,“ napsala jedna ze čtenářek.

„V koutku duše doufám, že autor to třeba opraví nebo nahradí něčím novým,“ dodala další.

Autor původního díla sleduje dění kolem svého graffiti podle svých slov s pobavením. „Upřímně jsem se dlouho tak nenasmál, jako když jsem viděl záběry na partičku žen s kyblíkem a válečkem před mojí věcí. Je to bizarní, bavím se,“ svěřil se Deníku.

Podle informací Deníku má úpravu díla na svědomí skupinka žen, jež si říká Kozisvět a která „světí a ctí kozy/i v jejich intimitě“.

