Lidé v lese zahodili pytle s uhlím i plechové lišty

Stračov, Klenice - Krásné slunečné počasí vylákalo spoustu lidí do přírody. Avšak nejen v hradeckých městských lesích po sobě návštěvníci zanechali spoušť, nepořádkem trpí také klenický les. Lidé se nestydí do příhody hodit pytle s černým uhlím i igelity s plechovými lištami. Nemilého překvapení si všimla místní obyvatelka Ľubica Gembalová, která chodí do lesa na procházky.

Foto: Ľubica Gembalová | Foto: Deník / Pavla Horynová