Nemilé překvapení čekalo minulý týden na majitele garáže v Habrmanově ulici v Třebechovicích. Přímo před jeho garáž někdo namaloval parkovací místo. Lidé na sociálních sítích se smáli a ptali se, zda jde o vážně míněnou věc nebo vtip sprejerů. Ačkoliv nepochopitelných parkovacích míst vzniklo v západní části Třebechovic hned několik, o sprejery nešlo. Místa vznikla na pokyn radnice.

Podle starosty Romana Drašnara byl stav neudržitelný. „Jde o obytnou zónu a legálně v ní tak nikdo vůbec nesměl parkovat,“ vysvětluje Drašnar, který dodal, že lidé tento zákaz ignorovali. A radnice pak často musela řešit i stížnosti od policie.

Ačkoliv legálně bude míst více, reálně jich naopak výrazně ubude. „Po dokončení to zrevidujeme a kde půjde ještě místa přidat, tam se o to budeme snažit,“ slibuje proto nyní starosta. V záloze má i další řešení. „Když zjistíme, že deficit míst je velký, budeme chtít vybudovat v lokalitě velké parkoviště,“ říká Drašnar.

„Dělal to projektant, prošlo to přes dopravní policii a všemi institucemi. Někde si však bohužel třeba nevšimli vrat do garáže.“

(Roman Drašnar)

Že došlo při značení k chybám, starosta přiznává. Jsou už podle něj však opravené. Pravdou je, že místo před garáží už je nově zamalované. Údiv však vyvolávají i parkovací místa pro auta přímo před kontejnery v Habrmanově ulici nebo nově vyznačené místo v ulici Družstevní práce, ve kterém hned po pár dnech stojí značka zákaz zastavení. K větší opatrnosti má přispět vodorovné dopravní značení před křižovatkami. Když ale lidé vidí křižovatku, kde je červený trojúhelník na vozovce ze všech čtyř směrů, nechápavě kroutí hlavou.

„Nedělali jsme to na koleně. Dělal to projektant, prošlo to přes dopravní policii a všemi institucemi tak, jak to má. Není to žádná partyzánština,“ ujišťuje starosta. A upozorňuje, že ačkoliv se radnice pokusí počet míst ještě zvýšit, přizpůsobit se budou muset i místní obyvatelé. „Když nebudou stačit parkovací místa v těchto ulicích, budeme to řešit vybudováním toho parkoviště. Zároveň ale říkám, že i občané se musí trošičku ukáznit, být soudní a nemohou si myslet, že si každý nechá dvě až tři auta na ulici,“ zakončuje Roman Drašnar.