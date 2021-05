Pro obchodníky platí přísné hygienické podmínky. Samozřejmostí jsou respirátory nebo dezinfekce, omezená je i maximální kapacita obchodů. Zde platí limit jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních.

V hradeckém obchodním centru Futurum lidé od rána všechny podmínky dodržují. Zatímco do těch nejmenších prodejen může třeba pouze jeden zákazník, v těch velkých může nakupovat několik desítek. Paradoxně to byly ale právě ty největší obchody s oblečením, před kterými se už během dopoledne tvořila fronta. Teprve poté, co někdo z nakupujících prodejnu opustil, mohl dovnitř další zákazník.