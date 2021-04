Ještě na konci února bezprostředně před začátkem přísného lockdownu praskala parkoviště v oblíbených turistických destinací v Královéhradeckém kraji ve všech. Hned první březnový den se všechno změnilo. Vládní opatření totiž v následujících týdnech dovolovala lidem rekreaci pouze v katastru svého bydliště. Teď už je situace aspoň o trochu volnější. Svůj volný čas mohou lidé trávit na území celého svého okresu. Aspoň výdejní okénka tak znovu otevřela většina podniků v turistických oblastech. I kvůli předvelikonočnímu ochlazení a deštivému počasí ale prodloužený víkend majitelům hospod příliš radosti nedělá.

Například počet aut na parkovišti u Prachovských skal v sobotu po poledni nepřekročil ani desítku. "Nepřeje nám počasí. Ráno pršelo, takže se lidé do skal nevydali. Včera to bylo o něco lepší. Rozhodně je situace o něco snesitelnější, než když k nám nemohli ani lidé z Jičína," vypráví provozovatel prachovské Turistické chaty. Další dva podniky hned naproti jeho provozovně v sobotu ani neotevřely. Protože v Prachovských skalách ještě nezačala hlavní sezona, mohou lidé z Jičínska vyrazit do skal zadarmo. Neplatí se za vstup do skal ani parkovné. Ještě během dubna by se to přitom mělo změnit.

Zatímco většina Hradečáků se tísní v přeplněných městských lesích, lidé z Jičína mají jen několik kilometrů za městem k dispozici parádní turistické místo. Navštívit Prachovské skály v této době opravdu stojí za to. Nádherné výhledy si můžete i s rodinou užít bez toho, abyste se tísnili s davy dalších turistů. Během sobotního dne jsme ve skalách potkali jen několik málo skupinek. "Je to paráda, jezdíme sem pravidelně a být tady v dubnu skoro sám, to je opravdu unikátní zážitek," usmívala se Eva Bláhová z Jičína.

Že se mobilita lidí o prodlouženém víkendu nijak výrazně nezvýšila, potvrzují i policejní statistiky. Přestože se policisté zaměřili na turisticky lákavé lokality, porušení vládních opatření nezaznamenali výrazně více než ve všedních dnech. "V pátek jsme zamezili vjezdu/výjezdu přes hranice okresů v našem kraji v souladu s platnými vládními usneseními celkem 36 vozidlům," potvrzuje mluvčí krajských policistů Magdalena Vlčková. Číslo se nijak výrazně nevymyká průměru posledních týdnů. Zcela minimální je podle mluvčí i provoz do horských středisek v Krkonoších a Orlických horách.