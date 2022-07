Pracuji ve zdravotnictví jako lékař 52 let a myslím si, že už je doba, kdy můžu uvažovat o tom, že bych zvolnil. Nemocnici prospěje, když dostane nové mladší vedení, které to požene někam dál, dopředu. Myslím si, že po šesti letech ve funkci je čas, aby člověk zvažoval, jestli má pokračovat, nebo jestli se také může trochu věnovat rodině a zálibám.

Vladimír Palička.Zdroj: Deník/Jiří FremuthJe vám 76 let, uvažoval jste o odchodu delší dobu?

Už jsem to zvažoval déle, ale nechtěl jsem odcházet v době vrcholící pandemie. Teď už si myslím, že je doba, kdy je to vhodné. Pan ministr mi vyhověl s tím, že zůstávám ve funkci, než se podaří najít vhodného nástupce. Doufám, že to bude nejpozději v řádu několika měsíců.

V kontaktu s nemocnicí a medicínou ale zůstanete i nadále?

Pokud to bude možné, rád ještě zůstanu v limitovaném úvazku. Chtěl bych se jednak věnovat klinické práci a stále mám svoje poradny a ambulance. I pacientky mnohem starší než já se mě ptají, jestli tady za rok ještě budu (usmívá se).

Před šesti lety, kdy jste vystřídal Romana Prymulu, jste byl jeho lékařský náměstek. Chcete zůstat ve vedení nemocnice?

Máme dohodu, že přednostové kliniky nemají být starší 65 let, takže se nemíním vracet do funkce přednosty kliniky. Nový ředitel si bude své náměstky vybírat sám.

Profesor Vladimír Palička



Vladimír Palička se narodil v roce 1946 v Prostějově. Vystudoval všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Pracoval v nemocnici v Bruntále na interním, chirurgickém oddělení a na oddělení klinické biochemie. Od roku 1984 pracuje ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Zde založil a vedl Ústav klinické biochemie a diagnostiky Lékařské fakulty UK a Osteocentrum. V letech 2003 až 2010 byl děkanem Lékařské fakulty UK v Hradci Králové. Od srpna 2016 je ředitelem fakultní nemocnice.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek vás ale požádal, abyste ještě některé rozdělané projekty dotáhl do konce.

Zahájili jsme jako jeden z projektů obnovy naší nemocnice rekonstrukci laboratorních oborů včetně stavební části, organizační části a rozvoje molekulární biologie. Je to oblast, které bych se rád věnoval i v budoucnu. Tam ještě rád nějaké zkušenosti předám.

V jaké kondici je největší nemocnice na východě Čech?

Myslím si, že nemocnici předávám ve velmi dobrém stavu. Od listopadu 1989 nebyla v červených číslech. Hospodaříme s rozpočtem bezmála 9,8 miliardy korun, jsme opravdu obrovský podnik s více než pěti tisíci zaměstnanci. Myslím si, že nemocnice je nejenom krásná a přívětivá pro pacienty, ale je také skvělá z hlediska odborných kapacit, funkcí a organizace. Jsem rád, že ji v této dobré kondici mohu předat, a doufám, že se bude rozvíjet i dál.

Jaká doba byla v čele nemocnice nejtěžší?

Nejtěžší byla doba vrcholící covidové pandemie. Byli jsme poměrně silně zasažení. Dodnes jsme hospitalizovali 4300 pacientů s covidem. Nejhorší byl vrchol pandemie. U nás to bylo 15. února 2021, kdy jsme měli hospitalizováno 333 pacientů s covidem, což je prakticky čtvrtina všech našich lůžek. Další nejméně čtvrtina lůžek byla současně uzavřena proto, abychom mohli přesunout personál, který se o pacienty s covidem bude starat.

Do toho jste museli řešit i nemocné zdravotníky.

Tentýž den jsme měli více než 450 našich zdravotnických zaměstnanců buď nemocných, nebo v karanténě, či na ošetřování člena rodiny. Situace byla extrémně složitá. Museli jsme zavřít několik klinik, abychom mohli personál přesunout. Byla to velmi těžká doba. Jsem strašně vděčný našim zaměstnancům, kteří byli extrémně hrdinní, pracovití a zvládli epidemii velmi dobře.

Situace byla vážná i loni v listopadu:

Covidových pacientů přibývá, fakultka omezuje péči. Očkujte se, vzkazuje

Jaká je situace dnes?

Je stabilizovaná a dobrá a doufám, že to tak zůstane, i když se covid opět šíří. Nemocných přibývá, ale počet hospitalizovaných zatím stoupá velmi mírně. Jsou to většinou lidé, kteří jsou těžce nemocní a k tomu dostali covid.

Jak je nemocnice připravená na další vlnu covidu?

Myslím, že jsme připravení. Bohužel máme bohaté zkušenosti. Máme vytrénované týmy, zpracovaný pandemický a krizový plán. Skoro všechny pacienty a občany jsme očkovali našimi lidmi, kteří byli a jsou ochotní, a věřím, že budou připravení tady zůstávat opět do večera.

Jak se připravujete na očkování čtvrtou dávkou vakcíny?

Už v pátek 15. července jsme rozeslali žádost všem našim klinikám a lékařům, kteří pečují o nejvíc postižené pacienty, aby je co nejdříve pozvali k očkování čtvrtou posilující dávkou. Mám na mysli pacienty po transplantacích, imunosuprimované, hematoonkologické, prostě ty skupiny, na které měl covid nejtěžší dopad. Ty chceme v průběhu srpna naočkovat prioritně. Samozřejmě nabízíme očkování i našim zaměstnancům.

Podrobněji o očkování:

Hradecká nemocnice je na očkování čtvrtou dávkou připravená

Vyjdete vstříc zaměstnaným lidem, aby mohli přijít mimo pracovní dobu?

Jako jsme to dělali dosud, budeme očkovat převážně mimo pracovní dobu v odpoledních a večerních hodinách a o víkendech. Teď běží očkování podle potřeby až v osmi ambulancích, ale zájem není velký. Jsme schopní zvládnout, když to mírně nadsadím, jakoukoliv očkovací potřebu. Očkovacích látek máme dost. Lidé se musí ale sami ozvat a my je okamžitě vezmeme.

Jaké úkoly čekají na vašeho nástupce?

Chceme stavět pavilon, který se jmenuje Modernizace chirurgických oborů, do kterého přesuneme neurochirurgii, ortopedii a jiné operační obory, které jsou dnes mimo centrální operační sály, abychom vše sjednotili a racionalizovali. Je to obrovská akce, která má původní rozpočet 2,4 miliardy korun.

Jak je na tom fakultní nemocnice personálně?

Důležitější než beton jsou lidé. Nechci prioritně mluvit o stavbách. Potřebujeme vychovávat dobré lidi, máme je tady a vážím si toho. Máme velmi dobré personální složení, máme velký zájem mladých lékařů. Ekonomicky je podporujeme, i sestry se nám daří získávat. Čeho si vážím možná nejvíc, je, že nám chodí poměrně hodně děkovných dopisů. Při vší úctě říkám, že většina laiků nepozná, jak náročná byla ta léčba, ale píší nám: „Byli jste k nám strašně hodní, vlídní, stále o nás pečovali, nenechávali nás bez pomoci, mluvili s námi.“ Toho si vážím. Lidská stránka medicíny je jeden z hlavních úkolů.

Práce před sebou tedy máte stále hodně, budete vůbec mít čas na koníčky a rodinu, jak jste řekl na začátku našeho rozhovoru?

Jezdím na silničním kole se svojí ženou. Hradecké lesy jsou na to ideální. Hrozně rád čtu. Mám doma hromady knih, které jsem nakoupil, a čekám, až si k nim budu moci sednout. Teď jsem dočetl úžasný životopis Winstona Churchilla, ale rád si přečtu i detektivku, všechno možné. Žena už se těší, až budu domů chodit dříve než v sedm večer. Mám celkem 11 vnoučat. Ale zatím si neumím představit, že bych jen seděl doma. To snad žádný chlap.

Nemocnice nyní hledá nového ředitele:

Hradecká fakultní nemocnice hledá nového ředitele. Vladimír Palička končí