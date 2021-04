Podstatná část žáků byla ve škole za celý školní rok dokonce jen pět týdnů. Od začátku října není možné pořádat ani většinu kroužků a volnočasových aktivit pro mládež. Ze strany rodičů proto stále častěji zaznívá požadavek, aby dopravní podnik převedl dětem roční jízdenky na další školní rok.

Konec platnosti karet v sousedním krajském městěZdroj: DPMHK

"Do druhého pásma stojí školní jízdenka dva tisíce na rok a díky tomu, co se děje, ji dcera využila jen v září a pak už opravdu minimálně! Takže dva tisíce jen tak propadnou? Opravdu by dopravní podnik mohl tyto dlouhodobé jízdenky prodloužit o další rok, bylo by to fér," popsala problém mnoha rodičů Andrea Culková Tluková.

A rozhodně není sama. Podobný problém řeší jen v Hradci stovky, možná spíš tisíce rodičů. Lenka Dvořáková jako další argument přidává, že podstatná část rodičů je doma s dětmi a pobírá ošetřovné a jejich příjem tedy klesl. Hromadná doprava v Hradci navíc jezdí většinu školního roku v prázdninovém režimu. A to neomezuje jen žáky a studenty.

Stěžuje si na to třeba i Lucie Slámová, která jezdí městskými autobusy pravidelně do zaměstnání: "Dost mě omezuje to, že MHD teď jezdí jednou za půl hodiny, protože je prázdninový režim. To fakt za tu cenu neberu jako adekvátní servis."

Po několika dotazech z řad veřejnosti se tématu začal věnovat i náměstek primátora Pavel Marek (ANO), do jehož gesce spadá i hradecký dopravní podnik. Deníku nyní odpověděl, že pro rodiče sice má pochopení, ale pro dopravní podnik by takový návrh byl skoro likvidační. Přišel by tím o miliony korun.

"Nechal jsem si to od ředitele dopravního podniku vyčíslit a pokud by se to mělo realizovat, tak by to mělo tak obrovský dopad na dopravní podnik, že je to podle mého názoru neprůchozí. U všech návrhů na změny si nechávám vyčíslit případný výpadek. U některých změn je ten výpadek minimální, ale jindy jde i o desítky milionů korun a to si dopravní podnik opravdu nemůže dovolit," odpověděl Pavel Marek. Podle něj by bylo navíc velmi složité posuzovat, která lítačka byla využívána a která ne.

"Třeba u hokejových permanentek je to jednodušší, protože tam vlastně víme, že ji opravdu nikdo využívat nemohl. Tady vlastně ale lidé jezdit mohli. Kdyby byly autobusy zrušené a nejezdily by vůbec, tak by to bylo jiné. To by bylo legitimní, protože by lidé tu službu nemohli využívat," doplnil Marek.

Dopravní podnik podle náměstka není i vzhledem ke covidové době ve stavu, aby si mohl dovolit zavést jízdné zdarma pro děti do 15 let a seniory. Jde přitom o návrh, který ve volební kampani prosazovaly obě strany současné hradecké koalice. Hnutí ANO to slibovalo v roce 2018, ODS dokonce už ve volbách o čtyři roky dříve.

"Pokud by na tom město bylo finančně velmi dobře, tak se tomu rozhodně bránit nebudu. Teď si ale myslím, že to rozhodně není na pořadu dne," dodal náměstek pro městské organizace.