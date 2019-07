Už na červnovém divadelním festivalu mělo na hradeckém Kavčím plácku stát unikátní zastřešené pódium v podobě lodi. Práce na výrobě Lodi umělců však trvají výrazně déle, než si původně členové spolku Lodivadlo představovali. Hotovo má být do měsíce.

V současnosti čeká spolek na to, až bude hotová dřevěná část. „Lepí se oblouky lodi. Jde o speciální technologii a firma, která to dělá, na to má dokonce i patent. Je to ve výrobě a brzy to bude hotové,“ vysvětlil předseda spolku Lodivadlo Filip Huml.

Plachty lodi jsou už ušité a nastříhané. Poslední část, na kterou se ještě musí čekat, je železná konstrukce, která bude celý korpus lodi zpevňovat.

Nový cíl je festival Hradec sobě

Spolek Lodivadlo pořádá na Kavčím plácku v centru Hradce Králové letos celkem tři festivaly. Ukotvit loď na první dva se včas nepodařilo. Další cíl pro křest nové lodi je proto nyní festival Hradec sobě. Na tom by měli vystupovat začátkem září zejména místní začínající umělci. Huml věří, že už budou v lodi. Nic jiného mu ani nezbývá. „Musíme to v září postavit. Kdyby se to nestihlo, museli bychom vracet dotace. Aspoň nás to nutí věci neodkládat, loď opravdu musíme bezpodmínečně postavit letos,“ řekl předseda spolku.

Přes zimu loď z Kavčáku zmizí

Letos na podzim se Loď umělců na svém místě dlouho neohřeje. Je totiž rozebíratelná a každoročně má sloužit umělcům od začátku června do konce září. „Už se nám ozývají další festivaly a umělci na příští rok, kteří by chtěli v lodi udělat svou produkci. Za to jsme moc rádi,“ doplnil Huml.

Neobvyklá scéna v centru krajského města bude 26 metrů dlouhá. Do lodi se vejde minimálně 250 lidí. Kromě města, kraje a komerčních sponzorů podpořila vznik Lodi umělců i veřejnost. Ve sbírce na Hithitu se vybralo 115 tisíc.

Inspiraci ke stavbě unikátního pódia našel Filip Huml na cestách po Skotsku. Staré lodě otočené dnem vzhůru tam používají jako netradiční přístřešky nebo dokonce obydlí. Svou atmosférou ho uhranuly. Přišel tak s nápadem vytvořit podobnou loď na Kavčím plácku. Fungovat má jako stage pro umělce.