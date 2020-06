Do 22. ročníku soutěže Zlatý erb se přihlásilo 9 měst, 10 obcí a 6 elektronických služeb. Porota vybrala jako nejlepší webové stránky Lovčic a Hradce Králové a v kategorii elektronických služeb mapový portál Dvora Králové nad Labem. Zástupci oceněných obcí a měst převzali ceny od hejtmana Jiřího Štěpána a obdrželi věcné dary od sponzorů soutěže.

„Erb je obrazem svého nositele. To, co obce nosí na štítu, tedy na svých webových stránkách, zobrazuje nejen aktuální informace pro obyvatele, ale prezentují jimi bohatost svého kulturního, společenského a sportovního života. Zástupcům obcí patří velké poděkování nejen za to, že se soutěže Zlatý erb účastní, ale že neustále zlepšujete podmínky pro vaše obyvatele, aby měli nejen rychlé a aktuální informace, ale aby je také dokázali pohodlně najít a dokázali s nimi pracovat,“ uvedl hejtman Jiří Štěpán během slavnostního ceremoniálu.