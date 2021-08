Ačkoliv fungují v ulicích města sdílené elektrokoloběžky už déle než měsíc, problémy se v Hradci objevují i nadále.

A nejde jen o ty, které nejčastěji řeší městští strážníci a policisté jako jsou jízda po chodníku, pod vlivem alkoholu, jízda dvou lidí na jedné koloběžce nebo užívání koloběžky nezletilými jezdci bez povinné helmy. Velké emoce zejména na sociálních sítích stále budí zejména problém parkování koloběžek. Přestože společnosti Li.me i Bolt striktně vyžadují při ukončení jízdy fotografii, kterou uživatel doloží, že jeho koloběžka nepřekáží chodcům nebo cyklistům, jednou za čas se stále objevují nepochopitelné excesy. Už v polovině července museli hned několik nebezpečně odložených koloběžek odtáhnout městští strážníci. Šlo o koloběžky, které byly odložené tak nešikovně, že u nich reálně hrozil pád do silnice. O pár dní později pak jeden z Hradečanů vytáhl elektrokoloběžku firmy Li.me pomocí silného magnetu přímo z Labe. No a tentokrát to zase při pohledu na fotografie, které kolují na sociálních sítích, vypadá, že elektrokoloběžky rostou v Hradci na stromech.