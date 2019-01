Hradec Králové - Peněžní podporu pro Lukáše Štěpjáka shánějí rodiče ve veřejné sbírce už tři roky.



„Potřebujeme pomoci, od státu skoro nic nedostaneme,“ říká otec dnes již jedenáctiletého Lukáše Štepjáka, který přišel nešťastnou náhodou před třemi lety o obě dolní končetiny. Přejel ho vlak.



„Je to velmi těžké. Hned po prvních dvou měsících od neštěstí nám začalo být jasné, že od státu toho bohužel moc nedostaneme, a proto jsme založili občanské sdružení Veselý vozíček. Následně jsme uspořádali veřejnou sbírku, která skončí letos v listopadu,“ upřesnil otec Miroslav Štěpják. Sbírka vznikla především z důvodu nových potřeb Lukáše, které jsou spojeny s velkou finanční náročností.



„Bydlíme s rodinou v podnájmu a dělat úpravy v bytě je téměř nemožné. Částečně jsme udělali bezbariérové přístupy, ale není to pro Lukáše ideální. Navíc bychom potřebovali i větší byt, alespoň čtyřpokojový, nejlépe pětipokojový,“ vysvětlil situaci otec. Lukáš musí denně cvičit. Potřebuje prostor pro kompenzační pomůcky a také pro rotoped, na němž by měl jezdit. „Na to však máme opravdu malý byt. O dalších úpravách, které by bylo potřeba udělat raději ani nemluvím,“ dodal. Lukáš však udělal velké pokroky a dnes dokáže na protézách, které má, vyjít schody, nebo se pohybovat už pouze s pomocí jedné hole.



„Je to úžasný, co dokázal. On se s tím smířil a žije život dál, jak může. Pořád se směje a je veselý. Neuvidíte ho plakat, nebo být na tom psychicky špatně,“ uvedl chvějícím se hlasem Miroslav Štěpják.



Lukáš začal opět sportovat a podařilo se mu vyhrát Mistrovství České republiky v jízdě na vozíku. Hází také krikeťákem a rád si zahraje závěsné kuželky. Rodiče mezitím objíždějí republiku a shánějí do sbírky další peníze.



„Samozřejmě pokud bude chtít pomoc někdo další, rádi část prostředků zašleme. Už teď pomáháme další dívce se svalovou atrofií,“ uzavírá Miroslav Štěpják.

JAK K VLAKOVÉ NEHODĚ DOŠLO



K nešťastné nehodě došlo

4. června 2005 ve vlakové zastávce Dlouhé Dvory.

„Ten den jsem vezl druhého syna Mirka i s kufry celé jeho třídy do školy v přírodě,“ vzpomíná otec. Lukáš však se svou matkou cestoval v té době za strýcem vlakem. „Normálně vlakem nejezdíme. Tehdy ale nebyla jiná možnost,“ uvedl otec Miroslav Štěpják. Při vystupování na zastávce Dlouhé Dvory se nečekaně vlak trhnutím rozjel a Lukáš, stojící na stupínku, upadl pod vlak do kolejiště. Okamžitě na místo dorazili záchranáři a Lukáše letecky transportovali do Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Lékařům se ho podařilo zachránit, avšak z dolních končetin mu zbyl z levé nohy pahýl do půli stehna a z pravé, bohužel, ani část.

V nemocnici strávil dva měsíce, které rodiče popisují jako neuvěřitelně stereotypní. „Změnily se nám hodnoty a styl života. Jdete do nemocnice, přijdete z nemocnice a nejste schopni na nic jiného myslet,“ dodal otec. Dalších 14 měsíců strávil Lukáš v léčebnách a rehabilitačních centrech.