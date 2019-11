Snímky Michala Fanty zdobí Deník už pět let. Tato fotografie vyšla na titulní straně letos v lednu. Michal ji pořídil během cvičení záchranářů na slepém rameni Orlice, na okraji Hradce Králové. „Při čekání na vrtulník jsem zkoušel sílu ledu. Pořád to šlo, zkoušel jsem jít dál od břehu, a najednou se pode mnou led probořil. Sice jenom pod jednou nohou, ale v teplotách pod nulou… S mokrou ledovou botou jsem odfotil celý výcvik. A zvrchu na mě stříkala ledová voda od vrtulníku, když vytahoval nahoru záchranáře. V tu chvíli jsem zimu vůbec nevnímal. Když je člověk zabraný do focení, takové ty nepodstatné věci, jako je zima nebo mokro vůbec nevnímá,“ vzpomíná Michal na okolnosti vuniku úspěšné fotografie.

Svědkem Michalova lednového focení byla i mluvčí hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Martina Götzová. „Sama jsem při focení stála v dostatečné vzdálenosti od díry v ledu, ale Michal se snažil dostat co nejblíž tak, aby zachytil pohled, jako by byl sám ponořený ve vodě. Bála jsem se o něj a myslela na to, že jej možná budeme muset tím vrtulníkem zachraňovat. Byl statečný.“

Fotografie Michala Fanty získala v soutěži prestižního kanadského titulu Vertical Magazine druhé místo. Máme mezi sebou skvělého fotografa!

Fotoreportér Deníku Michal Fanta je autorem fotografie, která získala druhé místo v celosvětové soutěži prestižního kanadského titulu Vertical Magazine. Časopis, který mapuje svět helikoptér ve všech souvislostech, nadchl Michalův snímek z cvičení záchranářů na slepém rameni Orlice. Michala stál boty.

Snímky Michala Fanty zdobí Deník už pět let. Tato fotografie vyšla na titulní straně letos v lednu. Michal ji pořídil během cvičení záchranářů na slepém rameni Orlice, na okraji Hradce Králové. „Při čekání na vrtulník jsem zkoušel sílu ledu. Pořád to šlo, zkoušel jsem jít dál od břehu, a najednou se pode mnou led probořil. Sice jenom pod jednou nohou, ale v teplotách pod nulou… S mokrou ledovou botou jsem odfotil celý výcvik. A zvrchu na mě stříkala ledová voda od vrtulníku, když vytahoval nahoru záchranáře. V tu chvíli jsem zimu vůbec nevnímal. Když je člověk zabraný do focení, takové ty nepodstatné věci, jako je zima nebo mokro vůbec nevnímá,“ vzpomíná Michal na okolnosti vuniku úspěšné fotografie.

Svědkem Michalova lednového focení byla i mluvčí hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje Martina Götzová. „Sama jsem při focení stála v dostatečné vzdálenosti od díry v ledu, ale Michal se snažil dostat co nejblíž tak, aby zachytil pohled, jako by byl sám ponořený ve vodě. Bála jsem se o něj a myslela na to, že jej možná budeme muset tím vrtulníkem zachraňovat. Byl statečný.“

Fotografie Michala Fanty získala v soutěži prestižního kanadského titulu Vertical Magazine druhé místo. Máme mezi sebou skvělého fotografa!