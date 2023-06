„Všude už jsou na rušených pobočkách upozornění na to, že od července budou pobočky uzavřené, tady stále žádné informace nejsou, tak by mě docela zajímalo, jak to bude,“ říká Kateřina Nekolná, která bydlí nedaleko a ráda menší pobočku využívá. „Většinou tady nejsou fronty, jako na těch velkých. Byla by to škoda,“ dodává mladá žena.

Česká pošta původně chtěla zrušit v Hradci Králové polovinu ze 14 poboček. Nakonec vedení města po jednání s manažery státního podniku uhájilo tu na Benešově třídě. Současně ale přistoupilo změnu fungování pobočky na Novém Hradci Králové. Ta dnes sídlí na rohu Brněnské a Lesní ulice.

Hradec Králové uhájil jednu ze sedmi rušených pošt, přežije pobočka na Benešovce

„Na Novém Hradci Králové bude pobočka pošty Partner, což bude jednopřepážková pobočka, normálně dostupná tak, jak jsou dnes lidé víceméně zvyklí,“ řekla v dubnu primátorka Pavlína Springerová. Současně odmítla, že by omezení pobočky na Novém Hradci Králové, bylo výměnným obchodem za záchranu pobočky na Benešově třídě.