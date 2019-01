Východní Čechy - Stany rozbité uprostřed pole, výroba omamných koktejlů přímo u zdroje. Východočeští pěstitelé máku tvrdí, že problém s narkomany nemají, jejich zástupci v agrárních komorách však tvrdí opak.

Makové pole může být i rájem pro narkomany. | Foto: DENÍK/Pavla Mrázková

„Sami jsme u zemědělců narazili, když jsme se pokoušeli získat informace o pěstování máku. Oni se bojí. Třeba v Polsku trh s mákem zkolaboval kvůli omezujícím nařízením polské vlády,“ uvedl Jiří Staníček, ředitel královéhradecké organizace Laxus, která poskytuje zdravotní a sociální služby uživatelům drog.

V České republice patří mák k jedněm z nejvýnosnějších komodit. V roce 2006 bylo podle údajů Organizace pro výživu a zemědělství Česko dokonce jeho největším producentem.

„Dělám do máku už 40 let. Problém s poškozenou úrodou jsme měli jednou, asi před devíti lety. Je to holý nesmysl, šťáva z makovic nemá žádné omamné účinky. Jsou to tedy maximálně dospívající, kteří by ji na sobě zkoušeli, rozhodně ne narkomani,“ řekl Otakar Krásný, jednatel společnosti Labris z Dobrého u Dobrušky, která se pěstovánímmákuzabývá.

„Mezi našimi klienty kolují různé recepty, jak ze šťávy z makovic získat látku s kýženým efektem. Problém však je, že se jí jako zdrojem drogy nezabývá žádná toxikologická studie,“ sdělil Staníček.

Surová šťáva se získává nařezáváním nezralých makovic. Podle ředitele Okresní agrární komory ve Svitavách Josefa Graciase je důsledkem takového zásahu nižší výnos z rostliny. „Nařezávání máku a jeho pošlapání je bohužel záležitost, která je s pěstováním máku spojena po celé republice,“ uvedl Gracias.

Podle údajů okresních policejních ředitelství výchočeští zemědělci žádné škody na makových polích v posledních letech nehlásili.

O značnou část úrody přišel minulý týden například zemědělec ve Valeči na Havlíčkobrodsku. Neznámý pachatel mu nařezal a ulámal makovice na třetině pole.