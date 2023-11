V posledních letech se zhoršil technický stav malé haly zimního stadionu v Hradci Králové. Studie proveditelnosti pomůže zjistit, zda malou halu opravit, či celkově rekonstruovat. Ve hře je i dostavba malé haly na úkor stávajícího křídla hotelu. V plánu je také zpřístupnit veřejnosti cestu areálem zimního stadionu podél Orlice.

Město nechá zpracovat studii proveditelnosti k areálu zimního stadionu v Hradci Králové, na svém zasedání v tomto týdnu se na tom shodlo zastupitelstvo. Cílem studie, na kterou bude vyčleněno přes 2,4 milionu korun včetně DPH, je najít řešení, jak by mohla lokalita v okolí stadionu v budoucnu vypadat.

„Malá hala není v úplně ideálním stavu a je třeba rozhodnout, zda investovat do oprav, nebo řešit její komplexní rekonstrukci. Právě tato studie by nám to mohla pomoci zjistit,“ uvádí v tiskové zprávě náměstek pro oblast urbanismu a architektury Adam Záruba.

První urbanisticko-architektonická studie byla vypracována již v roce 2007. Od té doby se značně zhoršil především technický stav malé haly. Studie z roku 2007 obsahuje tři alternativní řešení.

První dvě počítají s odstraněním stávajícího křídla hotelu, kompletní rekonstrukcí a dostavbou malé haly a její úpravou tak, aby lépe plnila požadavky na využití. Zastaralý obvodový plášť byl měl být podle ní nahrazen technicky vyspělými konstrukcemi, které splňují požadavky na nižší energetickou náročnost provozu a vyšší nároky na vzhled s ohledem na bezprostřední návaznost na historické jádro. Třetí variantou je, že by stávající objekt hotelu zůstal zachován a bude rekonstruován. Přínosem řešení by bylo propojení obou hal a možnost přejít mezi nimi suchou nohou.

„Nová studie proveditelnosti prověří aktuálnost návrhu z roku 2007 a bude pozitivně reagovat na nejnovější trendy v oblasti udržitelné výstavby a energetické šetrnosti budov. Cílem je vyhodnotit další možnosti rozvoje areálu zimního stadionu s důrazem na architektonickou kvalitu a také vazby na okolí,“ doplňuje náměstek Záruba.

Město by podle Záruby také chtělo zpřístupnit nábřeží Orlice podél zimního stadionu pro veřejnost. Od Moravského mostu k Jiráskovým sadům se v současnosti lidé podél řeky nedostanou, areál zimního stadionu není průchozí.

