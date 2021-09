Znovu po roce hýbe hradeckou politikou soukromá základní škola Sion. Loňská kauza, ve které město dlouze rozmýšlelo převzetí budovy ZŠ Sion v ulici Kleinerových, nakonec stála křeslo tehdejší náměstkyni primátora Věru Pourovou (za ANO) a výrazně přispěla k rozpadu původní hradecké koalice. Nyní radnice překvapila postupem u jiné budovy ZŠ Sion.

Rada města v úterý rozhodla o výpovědi Sionu z budovy ZŠ Mandysova, kde se učí 60 dětí z první až čtvrté třídy. Opustit prostory musí žáci a učitelé soukromé školy do konce prosince. „Potřebujeme ty prostory pro městské školky. Od jara budeme rekonstruovat MŠ Sluníčko, kterou chceme přesunout do těchto prostor. Podobně ty prostory budeme využívat během dalších rekonstrukcí školek nejméně dalších 10 let,“ vysvětlil důvody primátor Alexandr Hrabálek (ODS). Dělníci prý hned v lednu do prostor nastoupí a do března provedou úpravy sociálních zařízení tak, aby odpovídaly normám pro děti od tří do šesti let. To považuje ředitel Sionu Denis Doksanský za naprosto nereálné. „My jsme teď na naší střední škole dělali jednu příčku s okýnkem a zúřadování trvalo přesně rok. Tomu snad ani pan primátor nemůže věřit. To je i mimo všechny lhůty." argumentoval Doksanský.

POSTUPUJEME FÉROVĚ, TVRDÍ PRIMÁTOR

Podle primátora je postup radnice, který prošel na radě města nejtěsnější možnou většinou, zcela férový. Tříměsíční výpovědní lhůtu podepsalo město s ředitelem Sionu Denisem Doksanským dávno před příchodem Hrabálka na radnici. Ten prý zároveň Doksanského se svým plánem seznámil už v průběhu srpna. „Mám pocit, že jestli je ta škola soukromým subjektem, měla by se starat především sama. My jsme jim ale nadstandardně pomohli a pan Doksanský dostal plnohodnotný náhradní prostor v Lipkách,“ řekl včera novinářům primátor Hrabálek.

RODIČE SI TO NENECHAJÍ LÍBIT, ŘÍKÁ ŘEDITEL

Ředitel Sionu Denis Doksanskýho však primátorovo jednání rozhodně za férové nepovažuje. „O náhradních prostorech mi pan primátor řekl až půl hodiny před radou města. Řekl jsem mu, že děkuju, ale i tak je stěhování prvního stupně během tří měsíců školního roku nereálné,“ uvedl Doksanský. Podle něj není stěhování lidsky zvládnutelné. Dětem by prý musel dát na 14 dní prázdniny a mezitím ve velkém balit. Rodiče si postup města prý nenechají líbit. „Už v úterý se mi ozvalo několik rozhořčených rodičů. Pro ně je to sdělení, že jsou obyvateli druhé kategorie a jejich děti nejsou v tom městě brané rovnoprávně,“ vysvětlil svůj pohled Doksanský. Vadí mu, že se jedná i o nejmenší prvňáčky. „Máme je po čtyřech měsících, kdy si zvyknou na školu, přestěhovat do cizích prostor, které zcela jistě budou provizorní? To logicky vyvolá napětí mezi rodiči,“ dodal Doksanský. Všechny ročníky ZŠ Sion by přitom od příštího školního roku měly sídlit v nově zrekonstruované budově v ulici Kleinerových. Prvňáčky by tak brzy čekalo další stěhování.

KLÍČOVÝ HLAS NA RADĚ PŘIŠEL Z HNUTÍ ANO

Zajímavostí je, že nejtěsnějším možným rozdílem prošla výpověď Sionu radou města i díky hlasu náměstkyně za ANO Moniky Štayrové. Doksanský má přitom k hnutí dlouhodobě blízko. Jako nominant ANO sedí v dozorčí radě hokejového klubu Mountfield HK a během loňského sporu se zastupiteli pomohl Sionu milionovými půjčkami jiný z náměstků za ANO Pavel Marek. „Hlasovala jsem ve prospěch dětí z Hradce. Chtěli jsme po primátorovi náhradní řešení a on ho našel,“ vysvětlila svůj postoj Štayrová.