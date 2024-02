„Viděl jste, kolik lidí je venku, potkal jste někoho,“ opáčí. Po námitce, že je chodník prázdný vzhledem k blížícímu se poledni, zakroutí hlavou s tím, že podobné je to již od rána. Kromě květin má v sortimentu také dárkové zboží a další sortiment. Na Benešovce jej nabízí již 23 let.

„Prodává se špatně, zákazníků je málo. Konkurencí pro mě není ani tak Futurum jako vietnamští obchodníci, kteří mají podobný sortiment pár metrů ode mě. Svoji roli hraje také dnešní doba, kdy si každý objednává zboží přes internet. Od covidu se to tady zhoršilo. K výši nájmu od města se nechci vyjadřovat. Dělám všechno pro to, abych se tu udržela, ale to nejde donekonečna,“ konstatuje Jana Musilová.

Benešova třída na Moravském Předměstí vznikala před první polovinou 80. let minulého století jako velkorysý bulvár s vysokými panelovými domy s poměrně velkými a na tehdejší dobu moderně řešenými byty. K tomu široké spektrum obchodů a provozoven služeb v přízemích. Obsluha byla zajištěna ze suterénních prostor z ulic pod nadzemními rampami s chodníky. Podle členky komise místní samosprávy Táni Šormové, která tam žije od jejího postavení, dnes patří k největším překážkám podnikání konkurence obchodních řetězců.

Na obou koncích třídy je po jednom Albertu, uprostřed je Billa, za Brněnskou ulicí je z jedné strany Lidl, z druhé Futurum a Tesco a v širším okolí ještě Kubík, Penny Market a další Albert. „Malí obchodníci nemají šanci konkurovat, takže tu vznikají různé večerky, bazary nebo půjčovny všeho možného. Pamatuji si doby, kdy člověk nemusel Benešovku vůbec opustit, protože tady byl v obchodech veškerý sortiment a také služby. Teď tu máme sice několik lékáren, které se uživí, ale mnohé obchody postupně zanikají nebo se udrží jen krátkou dobu. Na druhou stranu se otevřelo třeba několik kaváren, o které je zřejmě zájem,“ popisuje bývalá městská zastupitelka a upozorňuje, že podnikatelé platí v městských prostorech příliš vysoké nájemné.

Tři otravy psů v jedné ulici. Fenku na Slezském Předměstí mohl zabít karborufan

Sama pracuje s dětmi, když hledali klubovnu, tak nakonec sehnali nebytové prostory v domě za supermarketem Billa. „Provoz a nájem nás jako neziskovou organizaci stojí 100 tisíc korun ročně, což je pro nevýdělečný subjekt obrovský náklad. Smekám před těmi, kteří se tady ještě drží. Myslím si, že by jim město mělo nájem snížit na minimum a vytvořit jim přívětivější prostředí pro podnikání,“ doplňuje Táňa Šormová.

Skutečným matadorem mezi obchodníky na Benešově třídě je Milan Lamr, který jejím obyvatelům prodává drogerii od roku 1986. Začínal ve státním podniku a v roce 1991 se stal soukromníkem. Výřečný podnikatel vždy pružně reagoval na požadavky zákazníků a dělá to tak dosud.

„Ráno vstanu, opláchnu se studenou vodou, chodím sportovat, běhám, cvičím a potom mažu do práce, protože se těším na lidi. To mě nabíjí. Musím se pořád snažit, aby zákazníci nejezdili do hypermarketů, ale nakupovali u mě. Je nutné pro ně nastavit takové ceny, aby to tak zůstalo,“ nabízí svůj recept Milan Lamr, který těží ze své dlouholeté oblíbenosti u místních obyvatel.

Lidí žije v okolí hodně. „Vedle je vchod, kde je devět pater, v každém tři rodiny. Záleží na tom, jak se k nim chováte a jaké máte ceny. Nájem se zvedá, ale s tím se musíme srovnat. Buď budu makat a snažit se, nebo odevzdám klíče a skončím,“ předpovídá.

O několik desítek metrů dál provozuje bazar Jiří Bláha. Za negativum podnikání na Benešově třídě považuje zchátralý stav a s tím související žalostný vzhled. I on si stěžuje na nedostatek zákazníků.

Střet vlaku s autem u Nového Bydžova dopadl tragicky. Zemřela 32letá řidička

„Je to tady takové mrtvé. Přitom tu žije spousta lidí, je to vlastně město ve městě. Ale nakupovat do místních obchodů moc nechodí. V konkurenci to podle mě není, ale opravdu nevím, čím to je. Bavíme se o tom tady všichni, ale netušíme, v čem je příčina. Vyjdete ven a nikde nikdo, přitom je to obrovské sídliště,“ krčí rameny Jiří Bláha.

Mezi novou generaci obchodníků na Benešovce patří Eliška Bittnerová a Martin Fischer, kteří si na podzim roku 2019 otevřeli kavárnu a cukrárnu U Elišky. Přestože si start do podnikání nenačasovali šťastně, problémy překonali a počet zákazníků jim narůstá.

„Po několika měsících jsme na jaře museli zavřít kvůli covidu. Bylo to náročné, ale zatnuli jsme zuby a nějak to přečkali,“ vzpomíná Eliška Bittnerová. Od té doby se na místě drží, postupně si získávají stálé klienty. Kromě místních k nim zajdou i lidé z okolí, například z Nového Hradce nebo Třebše, ale i z centra města. „Bydlíme přímo na Benešovce, takže je to pro nás srdeční záležitost. Dlouhé roky tady nebyl žádný podnik, kam by si člověk mohl zajít s přáteli nebo s rodinou. Začínali jsme proto s vědomím, že chceme lidem z naší ulice poskytnout zázemí, které chybělo.“

Ani mladým provozovatelům vzkvétajícího podniku se nevyhýbají problémy, které jsou pro sídliště příznačné. Přestože jsou podle vlastních slov na Benešovce vesměs spokojení, občas je to prý složitější s venkovním prostředím.

Silnice I/35 se rozšíří o dva pruhy. Do Svobodných Dvorů už řidiči neprojedou

V sezoně mají na chodníku posezení a prý často musí řešit znečišťování veřejného prostranství, komunikovat s pejskaři kvůli loužičkám i horším věcem a uklízet na vlastní náklady. „Údržba tady není příliš častá,“ povzdechne si kavárnice.

„Když jsme začínali, řešili jsme také nepříjemné situace s narkomany. Pod provozovnou máme nakládací rampu, kde se scházeli, takže jsme se tam setkávali s injekčními stříkačkami a podobnými věcmi a někdy jsme narazili i na lidi, kteří tam právě v uvozovkách vykonávali tu svoji činnost. Problémy byly i s bezdomovci, ale v poslední době se to alespoň tady u nás zlepšilo. Je pravda, že občas slýchávám od lidí odjinud, že to tady vypadá jako ghetto nebo Černobyl. Osobně s tím nesouhlasím, ale já jsem tu vyrostla a na stav té ulice jsem zvyklá,“ zamýšlí se mladá cukrářka.

Udržet své podnikání na Benešově třídě se snaží i provozovatelé restaurací. Ti se však potýkají zejména s rostoucími náklady na energie a zdražováním piva, stejně jako jejich kolegové napříč zemí. Zvýšení daně z přidané hodnoty o 11 % s cenami zahýbalo i začátkem letošního roku. Někteří restauratéři se drží nad vodou jen díky tomu, že zdražují méně, než činí jejich náklady. Aby si udržel hosty, dotuje svůj podnik i provozovatel pivnice U Marťase Martin Báleš.

„Je to podpásovka od vlády. Hosté samozřejmě remcají, ale já se snažím mít pivo relativně levné. Kdybych zdražil skutečně o 11 procent, lokál budu mít prázdný. Část zvýšených nákladů jsem vzal na sebe a zaplatím to ze svého. Je možné, že se na to časem vykašlu a skončím. Ale dokud to jde, budu se držet,“ říká Martin Báleš.

Mohlo by vás zajímat: Na rušné třídě v hradeckých Kuklenách se rýsuje chytrý bytový dům