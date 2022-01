“Nechci malovat čerty na zeď a sám si přeji, aby se stadion konečně postavil, ale dle mého to nepůjde tou formou, kterou si město představuje. To chce postavit Porsche, ale má dokumentaci jen pro Škodovku. Návrh nového stadionu je zcela jiný, než naše původní řešení, naše dokumentace a veškerá povolení se použít nedají, bylo by to jasné porušení zákona, to nejde, určitě to někdo napadne,” míní Vedlich. Pokud by se jeho černý scénář naplnil, vše by se vrátilo na začátek a na nový stadion by čekaly další generace. Do té doby by slávu hradeckého fotbalu připomínaly pouze ruiny po zdemolovaném starém “všesportovňáku”.

S Vedlichovou argumentací však nesouhlasí jeho nástupce v náměstkovském křesle Jiří Bláha (ODS). „Podle našeho správce stavby bylo vše připraveno správně a neměla by být s touto avizovanou změnou žádná velká potíž,“ míní Bláha. Pokud však nakonec stadion to nejpotřebnější razítko nedostane, nebude to dle Bláhy vina města: „Není to moje starost, ale konsorcia kolem Strabagu. Tedy dodavatele, ten o to požádal a on to měl zpracovat tak, aby to přes stavební úřad prošlo. Teď už to není starostí města, ale opravdu starostí dodavatele,“ dodal Bláha. I on sám však bedlivě čeká, kdy k rozlousknutí této hádanky dojde. „Když budu optimista, tak se vše dozvíme na konci ledna. Pesimistický odhad pak je konec února,“ dodal náměstek.

Toho teď zajímá i dění kolem rozdělení dotací z Národní sportovní agentury. Její někdejší šéf Milan Hnilička na své inspekční cestě v roce 2020 dal všem naději, že právě NSA na nový stánek, který by sloužil například i k reprezentačním srazům, peníze zřejmě vyčlení. „ Tato investice typově zapadá do připravovaného programu pro sportovní investice krajského významu a tudíž šance na získání finančních prostředků z Národní sportovní agentury tu je,“ řekl tehdy bývalý hokejový brankář. Podle posledních informací však z 900 milionů korun, které stát loni připravil na investice do sportovních staveb, nedostane Hradec ani korunu. Před ním dostaly přednost projekty multifunkčních hal v Brně a Jihlavě.

Vedení města se však stále vidin dotací z NSA nevzdává. „V úterý jsme byli v Praze přímo v sídle NSA, abychom nahlédli do spisu a seznámili se s podklady pro připravované rozhodnutí. Současně jsme s agenturou sjednali termín pro zaslání našeho vyjádření k poskytnutým podkladům do 20. ledna. Dotační řízení tedy stále pokračuje, žádné rozhodnutí o dotaci jsme neobdrželi,“ uvedla náměstkyně primátora Monika Štayrová.

Její kolega Jiří Bláha však v dotace příliš nevěří. „V tomto případě jsem jim nevěřil nikdy. Podle mých informací jsme vše splnili perfektně a naše žádost byla, jako jedna z mála, shledána bez vad. Na vůli dotačního orgánu pak je, jestli vám tu dotaci dá, či bude hledat věci tak, aby vám jin nedal. To je celé,“ řekl Bláha a dodal, že i bez podpory ze strany státu je město připraveno uhradit celý stadion ze své kapsy. „Už z minulosti na něj byly alokovány prostředky. Takže se bez dotací obejdeme,“ uvedl náměstek.