Do víkendu zůstane zavřený nájezd na městský okruh z královéhradeckých Malšovic. Omezení se týká těch, kteří se chtějí na Gočárův okruh napojit z ulice Náhon směrem k Tesle.

Do pátku musí řidič počítat s uzavírkou nájezdu na městský okruh z Malšovic. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

Dopravní komplikaci způsobil překop silnice k uložení chráničky pro vodovodní potrubí a práce jsou naplánované do páteční půlnoci. Vodovody a kanalizace Hradec Králové totiž obnovují přívodní potrubí o průměru 600 mm vedoucí z úpravny vody na Orlici do novohradeckých vodojemů.

Uzavírka v ulici Náhon má trvat do pátku 24. března, a to až do půlnoci..Zdroj: dopravniinfo.cz