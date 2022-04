Dnešní tenisový areál je z počátku osmdesátých let. Podle předsedy Sportovního klubu Tenis Hradec Králové Pavla Hepa je už z dnešního hlediska zastaralý a zchátralý a zaslouží si celkovou rekonstrukci: „Máme připravenou architektonickou studii. Chceme zachovat 7 stávajících antukových dvorců. Plánujeme přistavět pevnou, tříkurtovou tenisovou halu. Na tento objekt by měla být připojena budova, kde bude kompletní sociální zázemí. Šatny, sprchy, sociálky, bude tam recepce, bistro a kanceláře.“

A na ní naváže další budova, kde má být fyzioterapie, masáže, velká posilovna, atletické a kondiční sály pro jógu, TRX nebo spinning a také wellness. Součástí třetí budovy bude i hotel se 40 lůžky. „Bude sloužit pro sportovce, když budeme například pořádat turnaje a soutěže,“ vysvětluje Pavel Hep. Areál ale bude otevřený také veřejnosti. To oceňuje i paní Hana z nedalekého sídliště, která kolem kurtů tlačí kočárek směrem k městským lesům: „Něco takového tady chybí, určitě bych sem ráda chodila cvičit, abych se vrátila do formy.“

Areál dnes patří městu a sportovní klub je v něm v nájmu. Projektu dali na konci března jednohlasně zelenou i hradečtí zastupitelé. „Myslím si, že bude dobré, když se ten areál pozvedne, ten projekt rozhodně dává smysl,“ řekl před hlasováním o udělení práva stavby na 30 let zastupitel za Změnu pro Hradec a Zelené Martin Hanousek.

OBRAZEM: Stavba hradecké Fortny očima Pana Fotografa

Přestavěný tenisový stánek by sloužil také mládežnickému sportu. „Máme 450 dětí v tenisové škole a v akademii od minitenisu až po dorost. Hrajeme 1. a 2. ligu. Naší nejznámější odchovankyní je jedna z nejlepší deblistek světa a olympijská vítězka Kateřina Siniaková,“ připomíná Pavel Hep.

Sportovní klub chce také využít přilehlý lesík a vybudovat v něm naučnou stezku pro děti a také dětské a workoutové hřiště. Pozemek dnes patří městským lesům a sportovci ho chtějí vyměnit za jiný na okraji Hoděšovic. I s tím zastupitelé souhlasili. „Jsem velmi rád, že tam dojde ke zkulturnění tohoto lesíka, který je nevyužitý, je to více méně křoví a bude to zpřístupněno i obyvatelům včetně herních prvků. Je to v této oblasti velmi vítáno,“ myslí si zastupitel za ODS a někdejší hradecký primátor Oldřich Vlasák.

Sportovní klub má zatím připravenou studii. Ta počítá také se špičkovou rekonstrukcí sedmi venkovních antukových kurtů. Vnitřní dvorce mají mít tvrdý, umělý, odpružený povrch. „Chtěli bychom, aby hala měla podlahové vytápění. Je to jednak komfortní a také úsporné řešení. Byly by to takové první kurty v zemi,“ věří Pavel Hep. O ceně zatím ale mluví velmi opatrně: „Určitě to bude minimálně sto milionů korun. Těžko ale v této době mluvit o ceně. Chceme požádat o dotaci u Národní sportovní agentury.“ Revitalizovaný areál v hradeckých Malšovicích by mohl v ideálním případě začít sloužit sportovcům do konce roku 2024.