Milovníci plzeňského piva se do útulné hospody s vyhlášenou kuchyní v historickém centru Hradce rádi vrací. Tankovou „plzínku“ tady Ota Macháček točí už bezmála dvacet let.

Umíte si představit, že byste tady přestali točit plzeňské pivo?

Určitě ne, je to skvělé pivo. Sice chodí hodně lidí, kteří chtějí ochutnávat nová piva, a jim nabízíme speciály, ale jsou to řádově procenta prodeje. Celou dobu, bezmála dvacet let, nabízíme plzeňské pivo ve špičkové kvalitě, aby si ho u nás lidé vychutnali. Když si dají tři čtyři, tak jsou v pohodě. Za mě je malé plzeňské pivo i k obědu lepší než limonáda. Tedy pokud nemusíte řídit.

Ota Macháček vede hradeckou hospodu Na Hradě už víc než dvacet let.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Na rysce půllitru tady vidím hodnotu 0,47 litru, proč to není celý půllitr?

Je to kvůli čepování. Pokud chcete čepovat hladinku na jeden zátah, tak nemůžete zaručit, že to dojde do půllitru. Správně je na čerstvě načepovaném pivu pěny na tři prsty. To je ta dobrá mokrá pěna. Když vidíte kopečky, bubliny, tak to nesvědčí o ničem dobrém.

Co obnáší čepovat dobré pivo?

Začíná to sanitací, u tankového piva je to jednou týdně. Na to máme pána, který chemickou cestou pročistí veškeré trubky, zázemí v tankovně, narážecí hlavy a rozebírají se i kohouty. Práce výčepního pak je, že každé ráno rozebere a vyčistí celou pípu.

Důležité je také sklo.

To je další základ. Můžete mít pánaboha výčepního, ale pokud neudělá pořádně sklo, celou snahu zabije. Máme speciální přípravky na mytí půllitrů. Pivní sklo chladíme v chladicí vaně, před čepováním se sklo musí ještě opláchnout. Je toho strašně moc. Postupně se celých 20 let zlepšujeme a učíme. Musíte lidi kontrolovat, třeba když přivezou pivo, aby pořádně sanitovali. Prostě máme rádi dobré pivo, takže člověk pro to něco udělá.

Plzeňské pivo za 80 korun? V Krkonoších to není výjimkou, zdražilo ale i jinde

Plzeň točíte z tanku, jak je velký?

Máme naležato 6 pětisetlitrových tanků v chlazeném boxu. Dvakrát týdně nám vozí podle sezóny po tisíci litrech. Pivo se vůbec nedostane do kontaktu se vzduchem, je ve vacích, na které zvenku tlačí vzduch. Pivo se prvně potká se vzduchem, až když ho čepujeme.

Jak studené pivo čepujete?

V boxu máme 6 až 7 stupňů. Vedení je zachlazené až do pípy. Pivo pak může mít kolem pěti stupňů, záleží na chlazení skla, proto chladíme půllitry, aby pivo vydrželo i v létě pěkně studené.

Jak má správně chutnat?

Mělo by být chuťově vyvážené, pěna má být čistá, pivo musí vonět. Při pití je hladké a samozřejmostí je příjemná hořkost.

Je plzeňské pivo nejlepší?

Hodně se říká, že jsou to europiva. Ale já říkám, že to tak není. Každý si může zajít do pivovaru na exkurzi a podívat se, že se pivo vaří poctivě. Nepomlouvám ani malé pivovary, protože říkám, že pokud je něco špatně, je na vině většinou hospodský. Za mě je plzeňské pivo nejlepší, protože nemá tolik alkoholu jako jiné dvanáctky. Prostě mi chutná a nepotřebuju být hned opilý, chci si posedět a popovídat. Když můžu, tak si dám ráno dršťkovou a malé pivo a hned mám lepší den.