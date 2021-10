Deska je umístěna na domě, ve kterém se Horák narodil. Slavnostní odhalení desky se uskutečnilo za účasti několika desítek lidí při příležitosti výročí 45 let od Horákova úmrtí.

Mimořádným hostem byla příbuzná Horáka Jiřina Kádnerová, která přítomným přijela předat pozdrav od dcery Milady a Bouslava Horákových Jany Kánské. Kromě starosty Černilova Stanislava Javůrka promluvil také autor desky Hynek Shejbal, ředitel Paměti národa Východní Čechy Tomáš Heller, místní učitelé a evangeličtí faráři.

Bohuslav Horák se narodil 22. 2. 1899 v budově bývalé evangelické školy v Černilově, což je dnes Kulturní a spolkový dům. Jeho dědeček, Jan Rychetský, zde působil jako řídící učitel, maminka Milada a otec Bohuslav jako učitelé. Obě rodiny zde měly učitelský byt, Horákovi nejspíš v 1. patře. Bydleli zde do Bohuslavových osmi let, pak se přestěhovali do Nepasic a posléze do Bělče nad Orlicí. Pamětní desku financovala obec Černilov. Její návrh a podobu vytvořil kameník Hynek Shejbal z Josefova ve spolupráci se svou ženou a dcerou.