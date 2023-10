„Táta za mnou přišel a nabídl mi, že mi pomůže a půjdeme do dražby na masnu spolu. Šli jsme do nájmu na dva roky s tím, že uvidíme, jak to půjde,“ popisuje začátky podnikání na jaře 1991 Pavel Brož. Před malou privatizací fungovaly ve Smiřicích v dnešní samoobsluze tři samostatné obchody. Masna, mléčné lahůdky a tabák. Pak přišla revoluce a malá privatizace. „Měl jsem tady rozestavěný barák, nikdy nás nenapadlo, že to nakonec koupíme. Takoví střelci jsme nikdy nebyli, ale prostě jak šla doba, tak se to vyvíjelo,“ říká Pavel Brož. Tehdy mu bylo 26 let.

Firmu založil s rodiči v červnu 1991 a ještě ten samý rok masnu odkoupili. O tři roky později koupili i zbývající dvě provozovny, prostory propojili a zřídili samoobsluhu. Provozní dobu rozšířili i na nedělní dopoledne. „To už jsme si museli vzít úvěr, tehdy byly šílené úroky kolem 18 procent a spláceli jsme to do konce roku 1999. Kdyby mi někdo na začátku devadesátek řekl, že si vezmu úvěr 2,5 milionu, tak bych mu řekl, že je blázen,“ vzpomíná vyučený prodavač. Rodiče krátce po splacení dluhů z firmy odešli.

V obchodě se seznámil i se svojí ženou. „Manželka k nám nastoupila jako prodavačka v srpnu 1991 a zakoukali jsme se do sebe,“ usmívá se na svoji paní Dagmar Pavel Brož. Rodinný podnik vedli společně od roku 2000. „Obchod byl můj život, bavilo mě to. Nešlo to dělat jenom kvůli penězům, to by z toho člověk utekl,“ vysvětluje svoji motivaci posouvat věci k lepšímu dnes 58letý podnikatel.

Potravinami doslova žil víc než polovinu života, svoji práci měl prostě rád. „Do roku 1999 jsme nebyli na dovolené, protože byly dluhy. Až v roce 2000 jsme poprvé jeli na týden na Kanáry,“ vzpomíná bez hořkosti a jen jako zajímavost říká, že celý volný Štědrý den měl naposledy paradoxně na vojně v roce 1985. „Doufám, že teď mi to vyjde, že nebudu muset po 38 letech do práce. Přes Vánoce byly vždycky nejlepší kšefty, tak to prostě bylo,“ konstatuje Pavel Brož.