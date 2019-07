Vodní plocha v dobývacím prostoru Marokánka nedaleko Bělče a Krňovic v městských lesích není určena ke koupání a pro citlivé jedince může být její voda i nebezpečná. Navíc by sem lidé neměli ani chodit či jezdit auty, obojí je totiž zakázané! Uvedl to královéhradecký magistrát na svých webových stránkách.

Marokánka. | Foto: archiv města

„Voda sice vypadá hezky, ale může způsobit vážné kožní problémy,“ uvedla Aneta Bůžková z Městských lesů Hradec Králové, společnosti, která se o lesy v majetku města stará. Dodala, že lidé by proto v letních dnech měli osvěžení hledat ve vlastním zájmu raději jinde. Na Marokánce pochopitelně také není plavčík ani žádná jiná podobná pomoc, kterou je v případě potřeby možné přivolat. To by měly mít na zřeteli především maminky s malými dětmi, protože voda je zde hluboká.