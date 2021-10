"Gratuluji SPOLU, gratuluji i kolegům ze STANu. Z pohledu Pirátů, musím říci, že je to hodně hořké vítězství. I proto chci takto veřejně primárně moc ocenit práci všech Pirátů, Pirátek a lidí, kteří s námi spolupracovali na legislativě 4 roky ve Sněmovně, volebním programu i kampani. Velké díky posílám našim voličům a voličkám za důvěru, kterou nám prokázali nejen svými hlasy ve volbách, ale často i veřejnou podporou osobní či na sociálních sítích. A speciální dík těm zhruba třem stovkám lidí, kteří mi v posledních měsících i hodinách psali pozitivní zprávy a dodávali mi tím energii. Ta energie byla fakt potřeba, ta kampaň byla hodně těžká. Moc vám za ni děkuju," uvedl po zveřejnění výsledků voleb na svém facebookovém účtu.

Ty znamenají, že do poslanecké sněmovny se místo něj podívají Lucie Potůčková (navržena STAN) a Josef Cogan (člen STAN).

"Pro mě tedy jedna cesta, cesta poslance, aktuálně končí. Gratuluju tímto přímo Lucii Potůčkové a Josefu Coganovi, kteří za naši koalici budou náš kraj určitě dobře reprezentovat. Já mám nyní před sebou nové cesty. Zda budou dál politické, se uvidí. Důležité je udržet si úsměv a na budoucnost se těšit. Něco prostě vždy začíná," dodal.

Lucie Potůčková, starostka Mladých Buků, kandidovala ze sedmé pozice. Nakonec získala největší podporu mezi všemi kandidáty ve volbách v Královéhradeckém kraji.

Pirát Martin Jiránek: "Na politiku jsem nezanevřel"



Úspěch s hořkou příchutí, tak se dá komentovat výsledek letošních sněmovních voleb pro Piráty. Kandidovali v koalici se Starosty a už předem deklarovali, že chtějí spolupracovat v budoucí vládě se SPOLU, kteří nakonec získali vůbec největší podporu. Ale právě zástupci STAN Piráty v naprosté většině krajů přeskočili a ti získali ze 37 jen čtyři mandáty. V Královéhradeckém kraji obě místa připadla kandidátům Starostů a lídr Pirátů Martin Jiránek z Trutnova tak v Poslanecké sněmovně končí.



Jak hodnotíte celkově výsledky voleb i z toho pohledu, že pro Piráty to bylo spíše Pyrrhovo vítězství?

Je to skvělé vítězství pro strany, které se ve sněmovně profilovaly jako demokratické, je to rozhodně úspěch pro STAN a hořké pro Piráty. Určitě jsme udělali hodně práce, určitě jsme byli jedni z těch, kteří dovedli ukázat zajímavé cesty k řešení, jiný přístup k politice, než měl Andrej Babiš. Bohužel, doplatili jsme z části na vlastní chyby a z části na drtivou kampaň proti nám.



Jaké vlastní chyby myslíte?

Udělali jsme rozhodně chyby v kampani. Myslím, že jsme v některých tématech nebyli dostatečně důrazní a trošku se nám vymstila naše nekoordinovaná komunikace jednotlivých členů. Jinak je to na hlubší rozbor.



Doteď jste vykonával funkci poslance, jak vidíte svoji budoucnost dál? Na co se nyní zaměříte?

Ptáte se moc brzy, vůbec netuším, vyjednává se o vládě. Nyní si dám trochu pauzu, protože kampaň byla náročná. V následujících týdnech se rozhodnu, co a jak dál, proberu to s manželkou. Cest je otevřeno víc. Mě samozřejmě politika baví. Myslím si, že to, co jsem dělal ve sněmovně, se mi dařilo, změny, které jsme prosadili, třeba v telekomunikacích, na ty jsem hrdý, že opravdu pomohly.

Myslím si, že politiku po těch čtyřech letech jako práci umím dělat, ale samozřejmě jsou i jiné možnosti, předtím jsem podnikal. Jak jsem říkal, budu přemýšlet.



Je možné, že Vás v budoucnu v politice uvidíme?

Na politiku jsem nezanevřel.