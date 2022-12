Martin Hanuš bydlí v Třebši a pracuje poblíž magistrátu. Kvůli osmiměsíční uzavírce najezdil měsíčně desítky kilometrů navíc. „Ani to nepočítám, ještě víc byla časová ztráta. Asi chvíli potrvá, než se na starou trasu vrátím, přece jenom mi ta objížďka vlezla za ty měsíce pod kůži,“ poznamenal na pumpě u křižovatky Mileta.

Současně je zvědavý, jestli se vyplní sliby magistrátu o lepší průjezdnosti křižovatky, která se z „téčka“ proměnila na kruhovou. „Uvidíme, jak rychle tam dokážou projet třeba kloubové trolejbusy, a jestli křižovatku nezablokují ve špičkách lidi na přechodech,“ řekl Hanuš.

Nové zastávky

Se stavbou se museli vyrovnat nejen řidiči, ale i hradecký dopravní podnik. Z objízdné trasy kolem domu dětí a mládeže se ale MHD vrátila na Fortnu už před dvěma měsíci. „Ani kloubové vozy nemají s průjezdem problém. Uvidíme, jestli se křižovatka nebude ucpávat tím, že na ní budou přecházet chodci,“ uvedl šéf hradeckého dopravního podniku Zdeněk Abraham. „Od pátečního rána začneme používat nové zastávky. Určitě to bude pro cestující pohodlnější a bezpečnější než ty provizorní,“ dodal.

Dělníci na stavbě hradecké křižovatky Fortna vykopali pant Moravské brány

Ještě ve čtvrtek dopoledne dělníci dodělávali dlažbu na nových zastávkách. Větší jsou zálivy pro autobusy a prosklené přístřešky doplňují digitální označníky s jízdními řády a informacemi o odjezdu nejbližších linek. Velká obrazovka s informacemi o meziměstských autobusech má začít fungovat až po Novém roce.

V ranních a odpoledních špičkách se původní „téčko“ často ucpávalo. „Myslím si, že dopravní špunt, který vytvářelo staré řešení křižovatky, se eliminuje. Ale až samotný provoz ukáže, co bude ještě potřeba upravit, aby Fortna fungovala co nejlépe,“ přiznal náměstek hradecké primátorky pro dopravu Miroslav Hloušek. Možnými úpravami má na mysli třeba případné doplnění chodeckých semaforů.

Zdroj: Deník/Jiří Fremith

Otevření Fortny by mělo pomoci provozu v centru města, kam se doprava na jaře přesunula. Ulevit by se mohlo hlavně malému městskému okruhu kolem magistrátu a krajského soudu. „Částečně se to rozmělní, očekáváme zlepšení situace v okolí starého města, na třídě Československé armády, ale uvidíme,“ popsal velitel dopravní skupiny městské policie Pavel Süke.

Čeká se na opravu Milety

Podle něj bude největší přínos proměny křižovatky v bezpečnosti. „Kruhová křižovatka by měla přinést bezpečnější a plynulejší průjezd. Ale otázka je, jak bude zvládat situaci navazující Mileta. Pokud to bude stát směrem od centra až právě k ní na okruh, tak se situace zlepší až po rekonstrukci Milety,“ doplnil Süke.

Sousedící křižovatka na vnějším městském okruhu se má začít přestavovat příští rok v září. Pomoci by ale mohly čerstvě osazené chytré semafory.

Přestavba Fortny a přilehlého dopravního terminálu stála město přes 60 milionů korun, část peněz se ale vrátí v podobě dotace. Město uzavření křižovatky využilo i k souběžné opravě Moravského mostu.