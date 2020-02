"Masopustní průvody pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kostelecká Lhota spolu s dámským klubem Slavětína a TJ Sokol Kostelecká Lhota od roku 2016. Každoročně se sejde kolem 50 až 60 masek. Každá má svou roli. Například laufr dává pokyny ostatním, medvědář nabízí medvěda na prodej, jeptiška prodává odpustky, ženich a nevěsta nabízejí svůj protějšek na prodej, žid sbírá do kasy peníze… Příspěvky nám pomáhají zaplatit třeba hudbu, která s námi chodí, a za vybrané peníze necháváme šít také nové kostýmy na další rok," vysvětluje starostka dobrovolných hasičů z Kostelecké Lhoty Jaroslava Kytlíková.

Akce tam jede podle osvědčeného scénáře, kdy hned na počátku dává povolení průvodu starosta. Maškary mají několik zastávek, kde předvádějí různé scénky. Koho potkají, ten odchází pomalován a "poznamenán" voňavkou.

O nadcházejícím víkendu vtrhne masopustní veselí i do Přepych. Vůbec nejstarší tradicí tohoto druhu v regionu se však může pochlubit Lično.

"Do ostatkového průvodu se tu nechodilo pouze za druhé světové války, jinak tu tradice zůstala nepřerušená," říká starosta místního sboru dobrovolných hasičů Petr Dokulil.

Ten letošní ostatkový průvod je přichystán na sobotu 22. února. Příprava začne už v 6 hodin ráno u ličenské "hasičárny" a o dvě hodiny později autobus s účastníky vyjede nejprve do Radostovic a poté Ostašovic. Po 10. hodině pak vyráží ostatkový průvod na obchůzku Ličnem. Zapojuje se do něj 30 až 50 maškar, každý si vesměs připravuje masky sám. "Kupovala se pouze maska laufra," dodává starosta hasičů.

Někde se maškary objeví vůbec poprvé

Masopust a pestrobarevný průvod vtrhne na Hradecko do Svinar 9. února. K místům, kde se v letošním roce objeví masopustní průvod poprvé, pak patří Smržov a Hubíles. Bude to 22. února. Den nato ožije masopustem Šrámkův statek v Piletících.

Masopustní veselí si ani letos nenechají ujít ani obyvatelé původně lázeňského městečka Železnice na Jičínsku. Průvod masek se sešikuje 22. února přímo před železnickou radnicí, aby obkroužil náměstí a potom se vydal na masopustní pochoutky a posezení do Café Terasy, kde nebude chybět muzika.

Spolek přátel hořického zámku pořádá a srdečně zve nejen hořickou veřejnost na tradiční Zámecký masopust, který se uskuteční v sobotu 22. února. V tentýž den oslaví masopust i na Pecce a o den později v Nové Pace.

KAM ZA MASOPUSTEM:



Rychnovsko

8. 2. Masopust v Přepychách od hasičské zbrojnice

15. 2. Rokytnický masopust od školní jídelny v Rokytnici v Orlických horách

15. 2. masopustní průvod od obecního úřadu v Pohoří

22. 2. Masopust v Libli od hospody U Zlatého klasu

22. 2. Ostatkový průvod v Radostovicích, Ostašovicích a Ličně

25. 2. masopust na Kupkově náměstí v Opočně v podání místní mateřinky



Hradecko

9. 2. masopust ve Svinarech

22. 2. masopustní průvod v Hubílese a ve Smržově

23. 2. masopust na Šrámkově statku v Pileticích



Jičínsko

22. února masopustní průvod od radnice v Železnici

22. února Zámecký masopust v Hořicích

22. února masopust na Pecce

23. února v Nové Pace



Náchodsko

15. 2. Josefovský masopust

23. 2. masopust v České Skalici

23. 2. Sousedský masopust v Náchodě



Krkonoše

14. a 15. 2. Pašeráckej vejkend v Rokytnici nad Jizerou, Dolní náměstí a skiareály

Tradiční akce plná masopustního veselí a zábavy. Těšit se můžete na pašeráckej jarmark či vepřové hody s řadou pochoutek. Nebude chybět ani kulturní program pro dospělé a pro děti. Nenechte si ujít sjezd pašeráků v dobovém oblečení na historických lyžích ze Studenova dolů.



22. 2. Lánovský masopust v Dolním Lánově – Lánov, průvod od kostela v Dolním Lánově

7. ročník masopustního veselí, průvod masek z Dolního do Prostředního Lánova, ke kterému se po cestě může připojit každý. Za budovou OÚ v Lánově probíhají soutěže za hudebního doprovodu kapely, občerstvení za lidové ceny (klobásky, jitrnice, jelita, gulášek, koláčky, chlebíčky, svařák, …), příjemná atmosféra.



22. 2. Masopust v Horním Maršově, DOTEK – Dům obnovy tradic, ekologie a kultury

Masopust zahájí pravé zabijačkové hody doplněné sladkým pohoštěním a spoustou dobrého pití. Užijete si drobné hry, zabijačkovou tombolu a soutěže (skákání v pytli, soutěž v pojídání jitrnic). V dílničce si vyrobíte masky do masopustního průvodu, který vyráží z DOTEKu se zastávkami s vinšováním. Na náměstí se bude konat závěrečná veselice s lidovými písněmi, masopustními říkadly a živou hudbou. V budově ZŠ Horní Maršov dětský maškarní karneval.



25. 2. Masopust na Pomezkách, Malá Úpa, Pomezní boudy

Masopust, koblížky a masa kus! Masopustní veselice pro děti. Odpoledne plné soutěží. Karneval, závody na lyžích, soutěže pro děti. Výroba masek den předem v Galerii Celnice mezi 14:00–16:00.



25. 2. Masopust ve Vrchlabí, nám. Míru – Čtyři historické domky

Již sedmý ročník obnovených masopustních tradic, který pořádá Krkonošské muzeum. Vezměte masky, zapojte se do průvodu, za doprovodu řízné muziky půjdeme za starostou vyzvednout klíče od města a poté nás na náměstí čeká satirické divadelní představení a spousta dalšího veselí!



29. 2. Krakonošův maškarní rej, Černý Důl, Skiareál

Návštěva pána hor Krakonoše a sjezd na čemkoliv to je zábavné odpoledne v lyžařském areálu Černý Důl. Přijďte i vy, nejlépe v maskách a na lyžích, posílit jeho družinu.