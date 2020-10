V pátek odpoledne rozhodla vláda o vytvoření záložní polní nemocnice v Letňanech. I když ministr zdravotnictví Roman Prymula podle svých slov věří, že nemocnice nebude nakonec muset být využita, armáda, která její zřízení dostala na starost, rozhodně nic nepodceňuje. Velkou část materiálu povezou do Letňan vojáci z Hradce Králové, kde má svůj sklad Agentura vojenského zdravotnictví (AVZ). Během soboty tam dokázali vojáci naložit několik tun materiálu.

"Už v neděli ráno vyjede do Prahy předvoj se základním stavebním materiálem a věcmi, které potřebujeme proto, aby se tam v pondělí ráno mohla začít nemocnice skládat. V současné době už máme připravené a naložené na vozidlech i kontejnery na pondělní přepravu," řekla Deníku v sobotu odpoledne Lada Ferkálová z AVZ. Ten největší konvoj se do Prahy vydá v pondělí v osm hodin ráno. Podle Ferkálové v něm bude až 20 různých vozidel. Nepůjde jen o nákladní vozy s materiálem, ale také například o autobus s vojáky nebo sanitky. Po vyložení se bude konvoj vždy vracet zpátky do Hradce, kde budou vojáci nakládat další materiál. Takto ho budou do Letňan postupně navážet až do čtvrtka. Připravené k případnému použití bude nové zdravotnické zařízení za týden v neděli.

Na korbách nákladních vozidel povezou vojáci dva druhy kontejnerů. Jedny jsou plné vesměs zdravotnického materiálu. V nich bude například 80 standardních a 10 intenzivních lůžek, přístrojové vybavení, různý zdravotnický materiál nebo nábytek. V druhém případě se jedná o kontejnery, které jsou součástí polní nemocnice a je v nich třeba přímo zabudovaný operační sál, jednotka intenzivní péče, lékárna nebo rentgeny.

AVZ sídlí v Hradci Králové v Buzulucké ulici. "Součástí AVZ přímo v Hradci je šestý zdravotnický prapor, který tvoří šestá a sedmá polní nemocnice plus dvě roty zabezpečení. Je u nás kompletně uskladněný materiál polních nemocnic a také máme vojáky, kteří jsou schopni zabezpečit výstavbu a provoz těch nemocnic. Do Letňan tak pojede z Hradce asi 60 lidí. V Praze je pak doplní příslušníci pozemních sil a vojenské policie," doplnila Ferkálová. Kromě AVZ se na vybavení záložní nemocnice se bude podílet i Správa státních hmotných rezerv, která dodá přes 300 lůžek.

O vytvoření polní nemocnice v Letňanech rozhodla vláda kvůli narůstajícímu počtu hospitalizovaných pacientů v souvislosti s epidemií nemoci covid-19. Aktivována bude v případě, že nebudou stačit lůžkové kapacity ve fungujících kamenných nemocnicích. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka by další provizorní nemocnice mohla vyrůst v Brně, v případě potřeby pak i na dalších místech. V Královéhradeckém kraji se ale zatím nic takového nechystá. "V současné chvíli jako kraj nemáme ze strany státu vzneseny žádné požadavky, že máme začít připravovat polní nemocnici. V případě, že by k tomu došlo, máme v majetku kraje několik vhodných objektů, které bychom mohli využít, ale nemáme vybavení ani personál," řekl Deníku ve čtvrtek hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán.