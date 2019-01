Praskačka -Zřejmě pět milionů korun bude stát současná oprava mateřské školy v Sedlicích, místní části Praskačky.

Mateřská školka. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

„S opravami jsme počítali, protože se tu topilo čtyřicet let starými akumulačními kamny. Bylo to nehospodárné a navíc jsme měli v zimním období obrovské potíže místnosti ve školce vůbec udržet v teple. Akumulační kamna tak nahradí tepelné čerpadlo,“ řekl nám Jiří Středa z Obecního úřadu v Praskačce. V souvislosti se změnou topení kompletně vymění také elektroinstalaci. Kromě nového topného systému zároveň dojde na zateplení obvodového pláště a výměnu oken. „Věříme, že firmy všechny opravy zvládnou do začátku školního roku,“ dodal Středa. (pov)