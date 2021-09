Jednatřicetiletá Pavlína vystudovala floristickou školu v Hradci Králové a v oboru pracuje již jedenáctým rokem. „O svém vlastním květinářství jsem snila snad odjakživa,“ říká. A jedno takové květinářství se jí nedávno nabídlo. Malá nemovitost v areálu fakultní nemocnice v Hradci Králové jí byla přislíbena k odkupu, a tak se floristka Pavlína rozhodla, že zkusí štěstí a otevře si květinářství s poetickým názvem Květiny u Popelky.

Chcete-li i vy podpořit začínající floristku a udělat sobě nebo někomu jinému radost, můžete si přijít do nemocnice koupit kytičku, nebo Pavlínu už teď sledovat na instagramu @kvetiny_u_popelky, kde se snaží zaujmout nejen ukázkami své tvorby, ale i soutěžemi o drobné dárečky.

Původně chtěla založit projekt na některé z crowfaudingových platforem, ať už Hithit nebo Startovač. „Nakonec jsem se ale rozhodla, že to chci zvládnout sama,“ přiznává. Přesto Pavlíně pomáhá jedna z neziskových organizací na podporu matek samoživitelek, která jí zařizuje webové stránky, facebookovou stránku a do začátku jí pomáhá s penězi na zboží. A tak už téměř nic nebránilo tomu, aby si mladá floristka mohla otevřít svůj vysněný podnik.

Pavlína Fujdiaková a její výtvory.Zdroj: Helena RévayPavlína chce oslovit nejen pracovníky z areálu fakultní nemocnice, ale také návštěvy. „Každý určitě šel někdy navštívit někoho do nemocnice a uvítal, že má možnost koupit nějakou květinu a drobnost přímo v areálu nemocnice,“ dodává s nadšením začínající podnikatelka, která své květinářství otevřela 1. září letošního roku, a tak má teď práce nad hlavu.

„Věděla jsem, do čeho jdu, že je potřeba vše vybudovat od začátku, ale věřila jsem si, že to do stanoveného termínu stihnu a budu moci vítat první zákazníky,“ svěřuje se Pavlína.

„Myslím, že by byla škoda, kdyby květinářství, které v nemocnici bylo roky, zaniklo jako mnoho dalších podniků, na které jsme v Hradci byli zvyklí, ať už důsledkem lockdownu nebo tvrdé konkurence,“ uzavírá rozhovor květinářka, která plánuje mít v nabídce nejen živé a hrnkové květiny, ale také pár dekorativních kousků nebo drobností pro radost.

Autorka: Helena Révay