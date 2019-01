Hradec Králové – Zpět do podvědomí lidí se dostává Mezinárodní den žen (MDŽ), který připadá na pondělí. Květinářství už pocítili první nápor o uplynulém víkendu, největší zájem však očekávají právě v pondělí.

„Již v nedlěi jsme prodali několik květin, které byly určeny pro tuto příležitost. To hlavní však teprve přijde. Z našich zkušeností je Mezinárodní den žen v oblibě spíše u střední a starší generace. Teenageři a mladí lidí spíše oslavují svatého Valentýna,“ uvedla Jana T. z jednoho z hradeckých květinářství.

Podle odborníků už není MDŽ považováno za svátek z dob minulého režimu, ale naopak se vrací na výsluní. (red)

ANKETA: Slavíte 8. března MDŽ?

Ptali jsme se v náchodských ulicích. Odpovědi, zda slavit, či neslavit, najdete v galerii.

MDŽ: na rovnost mužů a žen můžeme zapomenout

Mezinárodní svátek žen je jen symbol, platové nůžky jsou v Česku stále rozevřenější.

Přestože Mezinárodní den žen se slaví již sto let, v ekonomické sféře zatím Češky příliš důvodů k oslavám nemají. Už na počátku kariéry pobírají výrazně nižší platy než muži, tento rozdíl se pak s přibývajícím věkem ještě prohlubuje.



Stejná práce za méně peněz



„Rovnost žen a mužů v této oblasti stále neplatí,“ upozorňuje předsedkyně České ženské lobby Alexandra Jachanová Doleželová. Její slova potvrzuje průzkum serveru Mercer.cz, který se srovnáváním platů zabývá.



Zatímco mezi nejmladšími pracujícími jsou platy mužů vyšší „pouze“ o necelou pětinu, ve věkové skupině 25 až 34 let činí tento rozdíl již 29 procent. Vůbec nejvyšší rozdíly jsou pak ve věkové skupině 35 až 44 let. Ženy v tomto věku berou v průměru o celých 42 procent méně než jejich mužští kolegové.



Přesčasy nechceme, máme rodiny



„Mzdové rozdíly jsou způsobeny několika faktory: ženy pracují v průměru v hůře placených pozicích a zároveň jsou platově znevýhodněny. To znamená, že za stejnou práci dostávají méně peněz,“ říká Dalibor Jakuš, jednatel společnosti Profesia, která server Mercer.cz provozuje. Podle ekonomických odborníků to nevypadá, že by se v tomto ohledu mělo něco změnit.



„Obecně se rozevírají nůžky mezi nejnižšími a nejvyššími příjmy. Vzhledem k tomu, že ženy mají v průměru nižší platy, rozdíl mezi platy mužů a žen se pravděpodobně ještě zvýší, nebo přinejmenším zůstane na stejné úrovni,“ očekává analytička Next Finance Markéta Šichtařová. Upozorňuje ale, že menší výdělky žen nejsou většinou způsobené diskriminací.



„Zaměstnavatel by byl přece sám proti sobě, kdyby muže odměňoval za stejnou práci více než ženy. Oficiálně může jít o stejnou pracovní pozici, ale při bližším zkoumání se zpravidla ukáže, že ženy jsou například méně ochotné pracovat přes čas kvůli rodině,“ myslí si analytička.



Muži: častější adepti na vyhazov



Podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí bylo loni v Česku poprvé více nezaměstnaných mužů (52,1 procenta) než žen. Ekonomická krize zpočátku zasáhla především odvětví, v nichž převažují muži, a mohlo by se tedy zdát, že se karta nyní obrací spíše ve prospěch žen. Jachanová Doleželová ale nesouhlasí. „Je to pouze krátkodobý výkyv. Získat práci bude pro tyto muže mnohem jednodušší než pro většinu nezaměstnaných žen, které nemohou sehnat práci dlouhodobě,“ tvrdí předsedkyně České ženské lobby.

MARTIN DOHNAL





Alexandra Jachanová Doleželová, předsedkyně České ženské lobby

Šéfka ženské lobby: Svátek žen má smysl



Nejen výší mezd jsou v Česku ženy diskriminovány. „Ženy v určitém věku často nebývají přijaté do zaměstnání, protože mají děti nebo se očekává, že je budou mít,“ to v rozhovoru pro Deník říká šéfka České ženské lobby Alexandra Jachanová Doleželová.

Znovuzavedení MDŽ jako významného dnu před šesti lety provázely bouřlivé diskuse. Často se poukazuje na to, že jeho minulost je příliš spjatá s komunistickým režimem. Má smysl tento svátek v Česku slavit?

Myslím si, že tento svátek má smysl slavit mimo jiné i proto, abychom ho oprostili od té špatné reputace z minulosti. Nicméně hlavní důvod, proč MDŽ věnovat pozornost, je jasný: stále u nás nemáme rovnost žen a mužů. Tento den by měl lidi především aktivizovat, aby za genderovou rovnost bojovali.



Zajišťuje podle vás stát dostatečnou rovnost žen a mužů na pracovním trhu?

Zákon sice zaručuje stejnou mzdu za stejnou práci, ale chybí mechanismy, které by jeho dodržování zajišťovaly. Inspektoři práce nyní reagují pouze na oznámení, mohli by ale kontrolovat zaměstnavatele sami od sebe.



Není ale platová nerovnost způsobená spíše tím, že ženy si samy vybírají hůře ohodnocená zaměstnání?

To je známý fenomén. Už při výběru školy jsou ženy ovlivňovány genderovými stereotypy. Na jejich základě jsou pak směřovány do zaměstnání, která jsou zpravidla hůře placená. Je také otázka, zda si takovéto pozice, které souvisí například se vzděláváním mladé generace, skutečně horší ohodnocení zaslouží.



Zmenšují se v posledních letech rozdíly v platech žen a mužů, nebo zůstávají přibližně na stejné úrovni?

Trend ke zlepšení tu zatím příliš nevidím. Za posledních deset let se v Česku rozdíl mezi pohlavími v otázce platů výrazně nezměnil. V otázce rovné mzdy za stejnou práci by se ale situace do budoucna mohla zlepšit. Antidiskriminační zákony začaly platit teprve nedávno a řada zaměstnavatelů na ně začíná reagovat teprve nyní.



V čem kromě platů spatřujete další nerovnosti v postavení současných žen v Česku?

Problém v zaměstnání bývá diskriminace rodičů, zpravidla matek, které se o děti starají nejčastěji. Ženy v určitém věku často nebývají přijaté do zaměstnání, protože mají děti nebo se očekává, že je budou mít. Ženy také nemají rovnou šanci na povýšení, v nejvyšších manažerských pozicích působí v České republice pouhá čtyři procenta žen. Problémy ale přetrvávají i ve zcela jiných oblastech. Například v politice působí jen velmi malé procento žen. Neměl by se pomíjet ani fakt, že nezanedbatelné množství žen se v Česku bohužel stále stává obětí domácího a sexuálního násilí.



MARTIN DOHNAL



Mezinárodní den žen převálcoval i Valentýna

Rychnovsko – V květinářstvích se v pondělí 8. března nezastaví. Oblíbenost Mezinárodního dne žen stoupá, slaví ho i mladá generace.

Mezinárodní den žen (MDŽ), který připadá na pondělí 8. března, si většina lidí stále spojuje s kyticí karafiátů typickou pro minulý režim. Povědomí o tomto svátku má však už i mladší generace, jak ukazují čerstvé průzkumy, jeho obliba stále stoupá. Mezinárodní den žen v Česku vytlačil i svátek sv. Valentýna.



Na oslavy svátku žen za minulého režimu ráda vzpomíná Eva Doležalová z Vamberka. „S tímto svátkem jsem nikdy problém neměla, vždycky se to v práci řádně slavilo. Hlavně to stmelovalo lidi, lépe fungoval kolektiv, dneska tohle chybí. Dostávaly jsme třeba ručníky, pánve nebo čtvrtlitrové hrnky, ty v té době nebyly, takže se každému hodily. A pak jsme dostávaly samozřejmě i karafiáty. Od té doby mají prostě takovou komunistickou nálepku,“ připomněla si oslavy MDŽ Doležalová.



Svátek žen nyní získává nový rozměr, který není pro současnou generaci zatížen komunistickou ideologií. „Za komunistického režimu byl Mezinárodní den žen pompézně oslavován. Po roce 1989 nakrátko zmizel z kalendářů i z povědomí lidí. Nahradil ho Den matek a sv. Valentýn. V posledních letech MDŽ stoupá v oblibě nejen u starší generace, ale také u mladých lidí,“ uvedla Eva Frühwirtová z agentury Commservis.com, která se zabývá společenskými průzkumy.



Tento trend potvrzují i obchodníci s drobným dárkovým zbožím a především s květinami. Shodují se, že daleko větší tržby mají v březnu než před únorovým svátkem zamilovaných.



Mladí lidé v pondělí do květinářství určitě vyrazí. „Ne že bychom Mezinárodní den žen nějak hodně slavili, ale vždycky mámě koupím kytku. Je to takový milý svátek, kytka určitě každou ženu potěší,“ dala za pravdu společenským průzkumům třiadvacetiletá Tereza Verbíková z Rychnovska.

GABRIELA ŠTĚRBOVÁ



Mezinárodní den žen není pouze komunistický svátek, má bohatou historii



Možná jste se i vy setkali s názorem okolí, že MDŽ nebudou slavit, protože to je pouze komunistický svátek a připomíná jim dobu nesvobody.

Tento názor je však zcela mylný. Mezinárodní den žen se slaví po celém světě, nejsou to pouze oslavy vytvořené minulým režimem.



Mezinárodní den žen je podložený řadou historických událostí. První zmínky se objevují již v boji amerických švadlen, které v roce 1908 po vládě požadovaly volební právo, lepší pracovní podmínky a zákaz práce dětí.



Svůj svátek si později začaly připomínat i ruské ženy. V souvislosti s první světovou válkou se na celém světě začaly konat protesty proti válce, které se datovaly vždy okolo 8. března. Přesné datum, které známe dnes, se ustálilo po skončení první světové války.



V roce 1975 Mezinárodní den žen oficiálně uznala Organizace spojených národů, poté ho přijaly další národní vlády. Tento den je každý rok připomínán i v Evropské unii.



Mezinárodní den žen tak připomíná boj něžného pohlaví za svobodu, který začal před sto lety. Tento svátek, pro který jsou symbolem květiny, si jistě zaslouží oslavy i v dnešní době. (jk)

