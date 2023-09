Také on si přijel pro čerstvou a levnou zeleninu přímo z pole ve Svobodných Dvorech . „Od pana Smetany beru zeleninu i ovoce a nikdy nebyl problém. Na česneku to měl perfektně vyřešený, tam se parkovalo na poli, tady se to moc nepovedlo,“ dodává senior.

Na pole míří desítky lidí. Někteří mají vlastní kolečka či rudly, někdo nese bedýnky či pytle. V drtivé většině jsou zde lidé důchodového věku. Na poli vše řídí David Smetana: „Jak zapršelo, tak je pole mokré, jinak by tady bylo parkoviště pro lidi. Ale je to také trošku o kultuře těch lidí,“ krčí rameny statný muž.

Ceny poloviční, zájem obrovský

Na dvou sousedících polích vyorávají traktory brambory a cibuli. Jakmile projedou, tak se lidé s bedýnkami a kyblíky doslova vrhají do řádků, aby si nasbírali brambory.

„Díky dešťům z poslední doby to brambory dotáhly a jsou velice pěkné. Výnos je standardní. Jsou na uskladnění. Výhoda je, že nesklízíme kombajnem, lidi si brambory hned sami vysbírají, takže nejsou mechanicky poškozené,“ rozhlíží se David Smetana spokojeně po poli.

Brambory prodává po 10 korunách za kilo, cibuli pak za 12. Je to zhruba o pětinu dražší než v minulém roce. „Díval jsem se na loňský rok a také na to, aby to pro lidi bylo atraktivní. Prostě kombinace těchto věcí, aby byli spokojení jak zákaznici, tak my. Myslím si, že prodáváme za polovinu toho co obchody,“ počítá farmář, který už letos organizoval na svých polích samosběr česneku nebo cibule.

„O dvě koruny podražili, ceny ale rostou všude a pořád se to prostě vyplatí. V obchodě dávám za kilo kolem 30 korun,“ kalkuluje na okraji řádku Zdeněk Smolík.

Podívejte se, jaký byl boj o místo k zaparkování:

Zdroj: Jiří Fremuth

Odvézt si chce čtyři pytle, celkem 120 kilo. „K panu Smetanovi jezdíme každý rok a všechna čest a chvála, má velice dobré brambory, žlutý, krásný a chuťově ideální,“ říká spokojeně sedmdesátník z Hradce Králové.

Na okraji pole jsou stoly s váhami, kde se platí. Tady stojí nedočkavá fronta „Nesmíme dát rudlík z ruky,“ nabádá svého muže starší žena. „To máte půjčený rudlík?“

Dostává o pár metrů dál otázku. „Ještě támhle máme brambory,“ brání dopravní prostředek rázně seniorka.

Samosběrem ušetří lidé tisíce

Mumraj na poli opouští už spokojeně paní Jarmila s manželem. Na rudlíku mají tři bedýnky cibule. „Je to kvalitní a není to otlučený. Máme 120 kilo na uskladnění, v krámě bychom dali za kilo 30 až 40 korun. Je to citelná úspora, jen se musí dosušit, ale pak nám vystačí na celou zimu,“ připomíná 74letá seniorka.

Na pole u Hradce přijeli ze zhruba 20 kilometrů vzdálených Lázní Bohdaneč.

Samosběr ve Svobodných Dvorech bude pokračovat i v sobotu a příští týden ve středu, dokud to bude dávat zdejším zemědělcům smysl. Brambory pěstuje rodinná farma na bezmála 10 hektarech polí.